Službenici Uprave policije su juče, sprovodeći planske pojačane aktivnosti na suzbijanju krivičnih dela i prekršaja, lišili slobode državljanina Republike Srbije, kod kojeg je u vozilu i stanu pronađena veća količina narkotika - 386 grama kokaina, 353 grama marihuane i 59 komada tableta, namenjenih uličnoj prodaji.

Službenici Stanice policije za javni red i mir su juče, u krugu Železničke stanice Podgorica, sprovodeći pojačane kontrole lica i vozila na teritoriji glavnog grada, izvršili pregled vozila tivatskih registarskih oznaka, kojim je upravljao A. P. (44) državljanin Republike Srbije, i kod njega u vozilu pronašli 2 pvc pakovanja sa sadržajem praškaste materije bele boje nalik na opojnu drogu kokain, mase oko 375 grama.

Zaplenjena droga Foto: Mup CG

Pregledom vozača A. P. pronađeno je i privremeno oduzeto i 3.250 evra, kao i mobilni telefon. U nastavku aktivnosti u odnosu na ovo lice, policijski službenici su izvršili pretres stana koji koristi u Tivtu i tom prilikom pronašli i oduzeli više pvc pakovanja biljne materije zelene boje nalik na marihuanu, mase oko 353 grama, pvc pakovanja sa sadržajem bele praškaste materije nalik na kokain mase oko 11 grama, rasutu biljnu materiju nalik na marihuanu, 59 komada tableta različitih proizvođača i vagu za precizno merenje.

Od A. P. su prikupljena potrebna obaveštenja nakon čega je sa celokupnim događajem upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se A. P. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.