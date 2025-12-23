Slušaj vest

Tradicionalno novogodišnje kićenje jelke u Centralnom zatvoru u Beogradu održano je i ove godine, po jedanaesti put, kada je okupilo osuđenike i zaposlene u zajedničkom trenutku koji prevazilazi svakodnevicu zatvorskog života!

U duhu predstojećih praznika, kroz simboliku jelke, ukrasa i zajedništva, oni su zajednički poslali poruku nade, solidarnosti i vere u nove početke. Ovaj događaj još jednom je pokazao da praznični duh može da pronađe put i iza zatvorskih zidina, podsećajući na značaj ljudskosti, ali i razumevanja.

Razne radionice im olakšavaju boravak iza rešetaka

Praznični duh mogao se osetiti već na samom ulasku u Centralni zatvor u Bačvanskoj ulici, gde su nas dočekali zaposleni i osuđena lica, koji su otvoreno govorili o greškama iz prošlosti, ali i o planovima za budućnost.

U okviru radionica koje tim Centralnog zatvora organizuje za osuđenike, sa ciljem da im olakša boravak iza rešetaka i pomogne u resocijalizaciji, ove godine su zajedničkim snagama izrađeni i novogodišnji ukrasi. Pred samu Novu godinu, zaposleni i osuđenici su zajedno okitili jelku, a mnogi od njih priznaju da im ovakvi trenuci posebno znače.

Foto: Marko Karović

"Ovo je trenutak da sa više odgovornosti krenemo napred" Specijalni pedagog Okružnog zatvora u Beogradu, Jovana Mekterović, ističe da ova aktivnost ima duboku simboliku. - Zatvor nije samo prostor za izvršavanje kazne, već je mesto gde se radi na nekim ličnim promenama i na pripreme u povratak u društvenu sredinu. U tom smislu mi već 11 godina imamo ove simbolične aktivnosti ukrašavanja jelke kako bismo održali porodične veze, vrednosti, a i tradiciju. Pogotovo u ovim uslovima kada su oni odvojeni od svojih najbližih - rekla je Mekterović, a potom dodala: - Kraj godine je vreme da negde zastanemo, da sa više odgovornosti krenemo napred. A mi smo uvek tu da podsetimo da je svako odgovoran za svoje postupke, a kada primetimo da neko ima motivaciju za pozitivne promene, tu smo da ih podržimo i osnažimo.

Jovana Mekterović Foto: Marko Karović

Osuđenici o planovi po izlasku na slobodu

Jedan od osuđenika, N. D., koji uskoro treba da izađe na slobodu, kaže da mu ovakvi trenuci posebno znače.

- Na ovaj način dok ukrašavam jelku biću bliži svojoj porodici i voljenima. Ukrašavanje jelke mi znači jer prethodnih godina nisam bio takav čovek. A prvenstveno bih hteo da kažem da praznici služe da se zbližimo sa svojima i da budemo voljeni, ujedno i da budemo svi skupa zajedno - rekao je naš sagovornik.

Kako ističe, njegov boravak u Centralnom zatvoru je kratak, ali vreme koje provodi ovde koristi tako što je velika pomoć u kuhinji.

- Kazna mi je vrlo kratka tako da ću uskoro izaći, a dok to čekam ovde radim u kuhinji kao tehnička podrška kuvarima, pripremama jela, pripremam salate i čistim za sobom. Dosta mi to znači jer sam psihički rasterećen i ne mislim o drugim stvarima. Ujedno zbog toga što očekujem uskoro taj izlazak, ovde me dosta ljudi savetuje i daju mi toplu reč, odnosno vode brigu o meni, pa mi zato pada lakše. Svi mi oni ukazuju kako bi ja trebalo da se ponašam nakon mog izlaska i upućuju me ka boljem životom i ja stvarno slušam sve te savete i prihvatam ih - rekao je on i dodao da po izlasku na slobodu, ima u planu da se bavi automehanikom i limarijom.

- Imam u planu da otvorim svoj servis i da zaposlim više ljudi kada nakon nekog vremena steknem dovoljno finansija.

I osuđenik N. P., koji kaznu izdržava u Centralnom zatvoru, ističe da mu kićenje jelke vraća uspomene na porodicu.

- Ukrašavanje jelke je tradicionalna obaveza koju sam ranije obavljao sa svojom porodicom, međutim, trenutno nismo zajedno, pa me taj sam čin zbližava sa njima. Nadam se da ću uskoro biti sa svojom porodicom, moji planovi će se nastaviti. Imam u planu da proširim posao prerade voća na nivou porodičnog biznisa - ispričao je i potom nastavio:

- Ja sam trenutno ovde zaposlen kao pomoćnik kuvara u našoj kuhinji i moj posao je da pripremim namirnice za obradu. Za sada niko nema primedbi, a mene to ispunjava i daje mi smisao - rekao je i na kraju svima poželeo srećne predstojeće praznike.

Podrška tokom praznika i za pacijente Specijalne zatvorske bolnice

Viši radni terapeut Dragana Kaličanin objasnila je da se u Specijalnoj zatvorskoj bolnici, koja je u sastavu Centralnog zatvora, leče osuđenici iz cele Srbije.

Dragana Kaličanin Foto: Marko Karović

- Specijalna zatvorska bolnica je specifična ustanova za našu zemlju jer pruža zdravstvenu negu svih osuđenih i pritvorenih lica iz cele Srbije. Što se tiče pristupa pacijentima, mi pristupamo timski, dakle lekar na prvom mestu, takođe medicinske sestre, tehničari, socijalni radnici, psiholozi i naravno terapeuti. Naš deo posla je specifičan jer je lep i kreativan, a kroz njega pacijenti mogu da izraze svoje emocije, svoje psihičko stanje - istakla je Dragana.

- U okviru terapije radimo kutije za nakit, svećnjake, saksije, ramove za fotografije, oslikavanje, koristimo akrilne, uljane boje, dekupaž tehnika je jako zastupljena. Takođe imamo i sportske aktivnosti, zimi nam dominira stoni tenis, sobni bicikl, šah, domine, a kada je lepo vreme, koristimo bolnički park gde dominiraju fudbal, odbojka i slično. Dosta njih učestvuje i u literarnim takmičenjima i dobijaju redovno nagrade. A s obzirom na to da za vreme ovih praznika, mi svi odemo svojim kućama, mi se zaista trudimo da im sve te praznike baš približimo da se i oni osećaju jednim delom kao mi, da im bude lakše da lakše prebrode period kada nisu sa svojim porodicama - zaključila je sagovornica.

Pacijentkinja Specijalne zatvorske bolnice, N. B. Foto: Marko Karović

Jedna od pacijentkinja Specijalne zatvorske bolnice, N. B., otkriva da su neki od ukrasa na jelci njeno delo.