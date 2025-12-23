Slušaj vest

U beogradskom naselju Borča u subotu se dogodio incident kada je za sada nepoznata osoba bacila eksplozivnu napravu na kinesku robnu kuću.

Brzom akcijom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, osumnjičeni je identifikovan i priveden.

Prema nezvaničnim informacijama, na objekat je bačen topovski udar. Tom prilikom nije bilo povređenih lica, ali je na samom objektu pričinjena manja materijalna šteta. Eksplozija je uznemirila građane koji su se u tom trenutku našli u blizini, s obzirom na jačinu zvučnog efekta koji proizvodi ova vrsta pirotehničkog sredstva.

Efikasnim radom na terenu, policija je ubrzo nakon incidenta uspela da locira i liši slobode izvršioca. Reč je o maloletnom licu, V. M. (16).

"U saradnji sa Višim javnim tužiocem za maloletnike, protiv osumnjičenog je podneta odgovarajuća prijava u skladu sa zakonom", navodi izvor blizak istrazi.

Motiv ovog napada za sada nije zvanično potvrđen, a dalja istraga će utvrditi sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta u Borči.