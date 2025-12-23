Slušaj vest

Srđana Jezdimira (45), koji je označen kao jedan od najvećih srpskih narko-bosova, poznat i kao srpski Eskobar, snimile su sigurnosne kamere tokom suđenja u Ekvadoru kako sudiji preti ubistvom!

Na snimku koji su objavili mediji, vidi se kako Jezdimir kažiprstom prelazi sa jedne na drugu stranu vrata dok gleda u sudiju koji mu je izrekao 10 godina zatvora zbog pranja novca stečenog prodajom kokaina.

- Prešao je prstom preko grla, što jasno upućuje na pretnju smrću. Kamere su sve snimile zbog čega su o ovoj gestikulaciji obavešteni nadležni organi, kako bi sudiji bilo pojačano obezbeđenje - preneli su ekvadorski mediji.

Jezdimiru, koji je uhapšen u novembru prošle godine, presuda je izrečena 21. novembra. Osim njega, osuđeno je još šest osoba, među kojima je i njegova supruga koja je takođe kažnjena sa 10 godina zatvora.

Srđan Jezdimir preti sudiji Foto: Printsreen

Sud je utvrdio da su oni, preko nekoliko firmi koje su se, između ostalog, bavile i uzgojem škampa, oprali preko 11 miliona dolara zarađenih prodajom narkotika.

Međutim, krajem prethodne nedelje u javnosti i pravosuđu Ekvadora, ovaj sudski postupak izazvao je pravi skandal, pošto je isplivao snimak iz sudnice na kom se vidi da Jezdimir preti sudiji koji mu je izrekao kaznu.

- Sve je izašlo na videlo 17. decembra, kada je ekvadorski advokat Felipe Rodrigez u kolumni koju je objavio otkrio da su pretnje počele u septembru, nekoliko meseci pre nego što je suđenje počelo. Navodno, sudija za borbu protiv korupcije je pozvan na sastanak, koji je odbio, a potom mu je u razgovoru koji je on i snimio, u kancelariji sugerisano da Jezdimira mora da proglasi nevinim. Sudija je ceo razgovor snimio radi sopstvene bezbednosti - preneli su ekvadorski mediji.

Kako navode, posle otvorene pretnje tokom izricanja presude, sudiji je pojačano obezbeđenje. Međutim, nadležni su u decembru odlučili da sudiji obezbeđenje ipak nije potrebno i ono je povučeno, zbog čega je sudija, kako navode mediji, odlučio da podnese ostavku na funkciju i da se sam skloni na sigurnu lokaciju.

Hapšenje Srđana Jezdimira Foto: Fiscalía

Inače, ovo nije prvi skandal u ekvadorskom pravosuđu zbog srpskog Eskobara. Naime, Srđan Jezdimir je u toj državi hapšen i u septembru 2014. zbog trgovine drogom, odnosno zbog šverca 153 kilograma kokaina. Kao organizator kriminalne grupe koja je prodavala kokain iz Južne Amerike u Evropu, on je bio osuđen na 17 godina i četiri meseca zatvora. Međutim, sudija Kristijan Rohu Igualu je odlučio da mu umanji kaznu i posle samo četiri godine iza rešetaka, on je u julu 2018. pušten na slobodu.

Mediji su tada izveštavali da mu je sudija pritivzakonto smanjio kaznu na 10 godina zatovora, a onda

Kako navode, sudija je najpre protivustavno smanjio Jezdimiru kaznu sa 17 godina i četiri meseca na 10 godina zatvora, a onda ga je pustio na slobodu i pre nego što je odslužio tu smanjenu kaznu.

- Sudija je primenio nepostojeće načelo blagonaklonosti prema osuđeniku i prvo mu misteriozno smanjio kaznu, a potom ga i oslobodio. Sumnja se da je uhapšeni sudija Srbinu učinio ovu uslugu za određenu novčanu nadoknadu, zbog čega je ovaj sudija bio uhapšen - navode izvori tamošnjih medija.

Božidar Stolić i Jezdimir Foto: Zorana Jevtić

Inače, zbog Srđana Jezdimira bio je uhapšen i inspektor Božidar Stolić, koji se između ostalog sumnjičio da je u bazi MUP proveravao da li je za njim raspisana poternica. Stolić je pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora.

U međuvremenu Srđanu Jezdimiru je počelo suđenje i pred Specijalnim sudom u Beogradu. Tovar kokaina za koji se sumnjiči je, kako se sumnja, Jezdimir u decembru 2020. poslao iz Ekvadora u Evropu i on je zaplenjen u martu 2021. u hrvatskoj luci Ploče. Sumnja se da je 504 pakovanja kokaina bilo spakovano u kontejneru u kom je bio tovar banana.