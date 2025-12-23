Slušaj vest

Danas je došlo do sudara automobila i prikolice koja je prevozila debla — a koja se verovatno otkačila sa kamiona — u Baljevcu, na izlazu prema Raškoj. 

Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", oba vozila su pretrpela ogromnu materijalnu štetu. 

Stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, trenutno nije poznato. 

Stvaraju se zastoji, dok je uviđaj u toku. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaKOLIMA UDARIO ŽENU I POBEGAO: Teška saobraćajna nesreća na Zvezdari
hitna pomoć
Bosna i HercegovinaPIJAN I DROGIRAN KOLIMA UBIO DEVOJKU (19): Vozio i brže od dozvoljenog, a evo kakvu kaznu je dobio
Screenshot 2025-12-23 132212.jpg
HronikaMISTERIOZNA SMRT MIROSLAVA STEVANOVIĆA: Nađen u kanalu kraj puta tek 24 sata posle nesreće... Bračni par tvrdio da je udario srnu, a ne čoveka?! (foto)
Miroslav Stevanović Vladimirci
HronikaNESVAKIDAŠNJA NESREĆA U PRIJEPOLJU! Golfom sleteo sa puta pa završio u drvljaniku, malo falilo da se zakuca u kuću?! (VIDEO)
2025-12-23 07_24_14-Windows Script Host.png