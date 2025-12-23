Stvaraju se zastoji, dok je uviđaj u toku
Sudar
STRAVIČNA NESREĆA KOD RAŠKE! Automobil se sudario sa PRIKOLICOM koja se otkačila sa kamiona: Vozila UNIŠTENA! (FOTO)
Danas je došlo do sudara automobila i prikolice koja je prevozila debla — a koja se verovatno otkačila sa kamiona — u Baljevcu, na izlazu prema Raškoj.
Kako se vidi na fotografiji Instagram stranice "192_rs", oba vozila su pretrpela ogromnu materijalnu štetu.
Stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, trenutno nije poznato.
Stvaraju se zastoji, dok je uviđaj u toku.
