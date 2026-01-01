Slušaj vest

Cetinjanin Aco Martinović (45) počinio je jedan od najvećih masakra u novijoj istoriji Crne Gore, kada je nakon novogodišnjeg dočeka, bez ikakvog razloga, ubio 13 žrtava među kojima su i deca!

Masakr koji je zavio u crno, kako građane Cetinja, tako i narod u regionu, desio se 1. januara 2025. oko 17 časova, kada je pomahnitali Martinović nakon druženja u kafani u centru grada otišao kući i vratio se naoružan do zuba! Kafana pod imenom "Velestovo" bila je prva adresa krvnika koji je išao i sejao smrt, nekoliko lokacija je posetio za nekih pola sata, da bi na kraju izvršio samoubistvo.

Monstrum Aco Martinović Foto: RINA, Cdm.me

Svađa sa kumom?!

- Aco Martinović dan pre zločina, 31. decembra 2024. bio je kod sestre Zorice i zeta gde su se družili i navodno, ništa nije ukazivalo da će za nekoliko sati izvršiti masakr. U svom krvavom pohodu ubica je nije preskočio, već je i nju brutalno likvidirao nasred hodnika porodične kuće - podseća naš sagovornik i dodaje:

- Kobnog dana ubica je sate proveo u cetinjskoj kafani gde je pio i družio se sa prijateljima, kumovima i poznanicima. Navodno, tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da je Martinović došao u sukob sa kumom Milošem Martinovićem (38). Prema rekonstrukciji zločina u 17.15 časova ubica i odlazi iz kafane, ali se ubrzo vraća, tačnije u 17.21 sat, i to naoružan do zuba.

Na jednoj od prvih konferencija povodom masakra na Cetinju, direktor Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović, opisao je da je ubica za svega nekoliko minuta ubio čak petoro ljudi, a njih dvoje ranio.

Neke od žrtava poimhanitalog Martinovića - Miloš i Marko Martinović, Joša Otašević, Jovan i Vukan Vuletić, Branislav Mudreša, Dragana Drašković, Mirko Vuletić i Radomir Marković Foto: Društvene Mreže, Printscreen/Umrli.me, Kurir, Printscreen/pogrebnocetinje.me

- Prema policijskim podacima, on je od 17.21 do 17.24 sati ubio Branislava Mudrešu (60), Radomira Markovića (70), Miloša Martinovića (39) i Mirka Vuletića (45), a ranio M. V. (41) i A. M. (42) - rečeno je na konferenciji, dok je ranjeni Dejan Kokotović (40) od zadobijenih povreda preminuo devet dana kasnije u Kliničkom centru Crne Gore.

Sejao smrt

Dva minuta kasnije, u 17.26 časova, cetinjska policija je dobila dojavu da se desila pucnjava u kafani. Kako je istakao direktor policije, kad je patrola krenula ka Bajicama, ubica se "fijat stilom" dovezao do naselja Humci gde je parkirao kola ispred kuće svojih kumova Martinovića. Upao je u kuću i tada je ubio Joša Otaševića (55) koji je komšijski svratio kod Marka Martinovića (38) čijeg brata blizanca je prvog ubio u kafani.

Tužna čitulja - cela porodica Martinović ubijena, roditelji i sinovi Foto: Nemanja Nikolić

- U dvorištu je krvnički presudio Marku Martinoviću, dok je njegova supruga Marija nekim čudom uspela sa detetom u naručju da preživi iako je i sama dobila metak. Majka hrabrosti uspela je da pobegne kod komšija i spase se krvave ruke monstruma, koji joj je ubrzo ubio i svekra Radovana (70) i svekrvu Radmilu (63) koji su bili u njihovoj kući koja se nalazi u istom dvorištu - podseća na krvave detalje sagovornik.

- Inspektori su kasnije Radovana krvavog pronašli kako sedi u fotelji u dnevnoj sobi, dok je Radmila ležala na hodniku kuće u lokvi krvi.

Šćepanović je na toj konferneciji održanoj 3. januara prošle godine naveo da su policajci došli u kafanu "Velestovo" u 17.39 časova, a da im je tada već stigla nova prijava da su dva dečaka ubijena u naselju Humci. Bili su to Jovan Vuletić (13) i njegov devetogodinji brat Vukan, čijeg oca je teško ranio krvnik u kafani, dok im je stric Mirko inače, vlasnik lokala ubijen.

Kuća u kojoj su ubijeni Jovan i njegov brat Vukan Vuletić Foto: RINA Društvene mreže

- Prijava da su dva dečaka ubijena došla je u 17.46 časova, izvršilac Martinović je, kako je kasnije utvrđeno, za to vreme peške došao do kola koja je prethoidno parkirao ispred kuće kumova Martinovića i odlazi u naselje Donji kraj i tom prilikom ubija svoju sestru Zoricu Vuletić (42) - preneli su tada crnogorskim mediji.

Kako je ubio sestru koja je pre samo šest meseci postala majka blizanaca možete pročitati ispod:

- Policiji je u 17.53 sati prijavljeno da je ona ubijena u porodičnoj kući. Nakon ove prijave policija je dobila tri prijave da se izvršilac nalazi na tri različite lokacije - naselje Medovina, kod Gimnazije i na Bulevaru kod brze hrane Obeliks. Ubica se, nakon četvrte lokacije, uputio na peto lice mesta, gde je izvršio novo ubistvo, koje je prijavljeno u 17.57 časova - kažao je tada Šćepanović.

Inače, na pragu kuće svog prijatelja ubio je njegovu suprugu Draganu Drašković (53).

Zorica Vuletić nastradala je od ruke svog brata Ace Martinovića koji je prethodno počinio nezapamćeni krvavi pir Foto: Pogrebno Cetinje, SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Potraga trajala satima

Cela Crna Gora tada se digla na noge, a Aco Martinović je pobegao, ali je nakon vešečasovne potrage pronađen oko 23.30 časova nedalkeo od svoje kuće sa ranom od metka u predelu glave. Umro je na putu ka cetinjskoj bolnici Danilo I. Policija je tokom pretresa u njegovim džepovima pronašla još 80 metaka kalibra 9 mm.

- Kod Martinovića je pronađen pištolj sa jednim metkom u cevi i 10 u okviru, kao i jednom čaurom pored njega. Prilikom pregleda kod njega u garderobi su pronađena 64 metka i okvir od pištolja u kojem se nalazilo dodatnih 15 metaka. Na pet lokacija - lica mesta, gde je ubica izvršio ubistva, pronađeno je ukupno 37 čaura, devet projektila i 11 delova od projektila - rekao je tada direktor Uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović.

Inače, kako smo objavili, nakon masakra osvanuo je video snimak iz cetinjske kafane neposredno pre krvoprolića. Na pomenutom snimku može se videti kako se višestruki ubica Aco Martinović veseli uz muziku sa prijateljima, kumovima i poznanicima koje je nakon toga pobio.

