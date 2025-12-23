POGLEDAJTE PRESRETAČE U AKCIJI NA AUTO-PUTEVIMA Policajci bahatom BMW disali za vratom, on dodavao i GAZIO 230KM/H Kamera se zacrvenela, akcija krenula u trenu
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije zaustavili su i isključili iz saobraćaja nemačkog državljanina zbog nasilničke vožnje, dok je protiv bugarskog državljanina podnet prekršajni nalog i prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine.
Saobraćajna policija je danas u Novom Sadu, oko 11 časova, presretačem zaustavila bugarskog državljanina D. M. S. (34) koji se, prethodno, na delu auto - puta Beograd- Novi Sad kretao svojim automobilom marke „BMW“ brzinom od 217,3 kilometara na sat.
Uvidom u sistem za merenje prosečne brzine utvrđeno je da se od portala Inđija do portala Beška D. M. S. kretao prosečnom brzinom od 162,2 kilometra na sat, na delu puta gde je ograničenje 130 kilometara na sat.
Takođe, oko 12.30 časova, policija je u Rumi presretačem zaustavila nemačkog državljanina H. I. (51), koji se, automobilom marke „BMW“, na putu Ruma – Šabac, kretao brzinom od 230,8 kilometara na sat.
Protiv D. M. S. je podnet prekršajni nalog kao i prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine, dok je protiv H. I. podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da poštuju saobraćajne propise kao i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na putu i tako sačuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.
Podsećamo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kontinuirano sprovode saobraćajne kontrole, usmerene na otkrivanje svih vrsta prekršaja, a sve u cilju unapređenja bezbednosti u saobraćaju.