Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije zaustavili su i isključili iz saobraćaja nemačkog državljanina zbog nasilničke vožnje, dok je protiv bugarskog državljanina podnet prekršajni nalog i prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine.

Saobraćajna policija je danas u Novom Sadu, oko 11 časova, presretačem zaustavila bugarskog državljanina D. M. S. (34) koji se, prethodno, na delu auto - puta Beograd- Novi Sad kretao svojim automobilom marke „BMW“ brzinom od 217,3 kilometara na sat.

Foto: Mup

Foto: Mup

Uvidom u sistem za merenje prosečne brzine utvrđeno je da se od portala Inđija do portala Beška D. M. S. kretao prosečnom brzinom od 162,2 kilometra na sat, na delu puta gde je ograničenje 130 kilometara na sat.

Takođe, oko 12.30 časova, policija je u Rumi presretačem zaustavila nemačkog državljanina H. I. (51), koji se, automobilom marke „BMW“, na putu Ruma – Šabac, kretao brzinom od 230,8 kilometara na sat.

Foto: Mup

Foto: Mup

Protiv D. M. S. je podnet prekršajni nalog kao i prekršajna prijava zbog prekoračenja brzine, dok je protiv H. I. podneta prekršajna prijava za nasilničku vožnju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da poštuju saobraćajne propise kao i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima na putu i tako sačuvaju sebe i druge učesnike u saobraćaju.