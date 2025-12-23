Hronika
MUŠKARAC POGINUO U BEOGRADU Otklanjao kvar, hteo da zatvori šaht pa upao unutra! Hitna pomoć izjurila na teren, ali nije bilo spasa
Slušaj vest
U Lazarevcu, u Orašačkoj ulici, je u subotu došlo do nesrećnog slučaja kada je jedna osoba stradala. Vodoinstalater M. S. (73) je popravljao vodu, nakon čega je otišao do šahte, kako bi zatvorio vodu, gde je došlo do nesreće i u istu je upao.
Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa, mogli su samo da konstatuju smrt.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir/Telegraf
Reaguj
Komentariši