U Lazarevcu, u Orašačkoj ulici, je u subotu došlo do nesrećnog slučaja kada je jedna osoba stradala. Vodoinstalater M. S. (73) je popravljao vodu, nakon čega je otišao do šahte, kako bi zatvorio vodu, gde je došlo do nesreće i u istu je upao.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta, ali nesrećnom čoveku nije bilo spasa, mogli su samo da konstatuju smrt.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kurir/Telegraf

