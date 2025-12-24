Slušaj vest

Sanja Sabljov, majka dvoje dece iz Pančeva, prošla je kroz, kako navodi, pravu životnu agoniju kojoj se nije nazirao kraj. Nakon nasilja koje je, prema njenim rečima, doživela od supruga, oduzeto joj je jedno od dvoje dece i povereno ocu, na predlog Centra za socijalni rad Pančevo.

Sve je počelo 2011. godine

Prema njenim rečima, prava tortura počinje 2011. godine, kada je njen muž sve češće dolazio kući u alkoholisanom stanju i fizički je napadao.

- Kada više nisam mogla da izdržim požalila sam se Centru za socijalni rad, anonimno, jer nisam htela da on sazna, ali oni su ga odmah obavestili - rekla je Sanja za Glas javnosti.

Sanja je, kako navodi, tek nakon toga počela da proživljava pravu torturu, jer joj je suprug zamerao što se požalila, dok, prema njenim rečima, od Centra za socijalni rad nije dobila nikakvu pomoć niti adekvatnu reakciju.

Tek nakon njenog upornog obraćanja ovoj instituciji ponuđen joj je privatni smeštaj, koji se, kako tvrdi, ispostavio kao veći pakao od onog koji je već proživljavala.

Kao „sklonište“ od nasilnika Sanja je dobila garsonjeru u zgradi u Pančevu sa kojom su došle i komšije za (ne)poželeti. Kako kaže, tada je proživela pravu traumu.

- Kada izađem iz stana da prostrem veš ili odem do prodavnice, oni zaključaju vrata i ne daju mi da uđem. Ispred vrata su mi ostavljali izmet i đubre. Govorili su mi da tamo nije mesto ženi sa kopiladima - rekla je Sanja.

Pored svih neprijatnosti koje je, kako navodi, doživela u tom smeštaju, Sanju je jedan incident naterao da se vrati kod supruga.

Naime, stan u kojem je živela sa sinom i ćerkom su, prema njenim rečima, zapalili drugi, ali je za to okrivljena ona, zbog čega je, kako tvrdi, imala problema sa policijom i bila prinuđena da napusti zgradu.

"Nisam bila jedina žrtva"

Najveću torturu od strane Sanjinog supruga trpeli su ona i njegovi baba i deda, koji su pokušavali nju da zaštite pa bi i sami bili fizički napadnuti.

- Cela porodica je bila ugrožena, nisam samo ja bila žrtva, ponekad je to bio i njegov otac - kaže ona.

Najgore od svega je, kako kaže Sanja, to što nije mogla da dobije nikakvu zaštitu, uprkos svim apelima, reakcije nadležnih su izostale.

- Smatram da je moj muž bio u saradnji sa socijalnim radnicima, svaki laik može da se malo udubi u predmete i da shvati da tu nisu „čista posla“.

Kako kaže, niko od socijalnih radnika koji im je bio dodeljen nije uradio ništa da joj pomogne, u najgorim trenucima u kojima joj je bila potrebna najveća pomoć nije dobila adekvatan odgovor.

Sanja smatra da je to sve iz razloga što njen muž nekako utiče na čitav proces i da nema drugog objašnjena za takvo ponašanje državnih institucija.

- Došao je kući u teško alkoholisanom stanju i udario me preko usta, a sin ga je pitao „tata zašto je udaraš“, ćerka je legla sa nama u krevet i trudili smo se da zaspimo i da ne reagujemo na njega, jer smo na sve to već navikli, na maltretiranje. Međutim, on se vratio sa kuhinjskim nožem i počeo da me ubada kao u jastuk, krv je bila svuda, deca su vrištala.

- Deca su stala da me zaštite a on je šutnuo sina koji je vikao „nemoj da je ubiješ, mama mi je sve - nastavlja ona.

Ćerka se obratila Ivanovom ocu za pomoć uz reči „dođi brzo, tata kolje mamu“, koji mu je oteo nož iz ruke i spasao Sanjin život. Kako nam je rekla, da je uspeo još jednom da je ubode bila bi mrtva.

- Sve mi je bilo jasno kada sam videla da niko nije reagovao na pretnje koje je on uputio meni pred njima, dok su one bile u prostoriji on mi je rekao da ne može više da izdrži i da će me ubiti - priča Sanja.

Starateljstvo nad sinom

Ono što Sanju najviše boli je to što je otac nasilnik, koji je maltretirao i vređao svoju decu, a ćerku usred noći izbacio iz kuće, uspeo da dobije starateljstvo nad sinom i to na predlog Centra za socijalni rad, a odobrenje Osnovnog suda u Pančevu.

Kako je rekla, sin je pod uticajem oca i ponašanje mu više nije isto od kada je kod njega, Sanja kaže da je popustio u školi, da je agresivan i da to nije više onaj isti dečak koji je bio sa njom.

Ona i ćerka, kako navodi, žive kao podstanari i često se sele, bez ikakve socijalne pomoći. Kako tvrdi, da bi mogle da plate kiriju, ćerka se zaposlila u maloprodajnom objektu, ali je od tog posla morala da odustane nakon što je Sanja obolela od korone, zbog čega su obe morale u izolaciju.

Uprkos svim nevoljama kroz koje prolazi, Sanjina najveća želja je, prema njenim rečima, da vrati sina, ali joj sud to ne dozvoljava. Kako navodi, problemi u radu socijalnih radnika i sudskih veštaka prate je od samog početka postupka.

Govoreći o presudi kojom je starateljstvo nad njihovim sinom dodeljeno Ivanu, Sanja kaže da u toj odluci nema jasno definisanih raspusta ni praznika, kao i da dete nije viđala i po nekoliko meseci. Prema njenim tvrdnjama, presudu su doneli oni kod kojih, kako navodi, ne postoje podaci da je Ivan maltretirao ljude sa kojima je ranije živeo.

Poslednja informacija do koje je Sanja, kako kaže, došla jeste da je policija u Ivanovoj kući pronašla pištolj za koji, prema navodima koje je dobila od socijalne radnice, nije imao dozvolu za posedovanje.

