Državljanin Crne Gore M. M., za kojeg se veruje da je blizak škaljarskom klanu, ubijen je juče u Barseloni kada mu je napadač ispalio tri hica u leđa, a kako je Kurir pisao, pre nekoliko godina je hapšen u Beogradu.

Naime, nekoliko ljudi je svedočilo likvidaciji, a jedna od njih je i Ana koja je u tom trenutku išla ka svom poslu. Prema njenim rečima, "čula su se tri jaka praska, ali niko nije ni slutio da je u pitanju pucnjava".

- Komšije su počele da silaze kako bi pokušale da pomognu povređenoj osobi. Jedna osoba se udaljila jer ju je obuzela jaka anksioznost usled šoka i prizora same situacije. Policija je vrlo brzo stigla, obezbedila područje, postavila trake i sve je bilo zatvoreno. Tokom celog popodneva sve je bilo blokirano, a u pozadini se stalno čuo helikopter koji je nadgledao područje i tražio osobu za koju se sumnja da je pucala - rekla je Ana.

Još jedan obračun klanova?

Podsetimo, napadač je uspeo da pobegne sa lica mesta, a Mossos d’Esquadra (policija) su pokrenuli opsežnu potragu koristeći policijske jedinice i helikopter, ali do sada nije uhapšen napadač.

Dosadašnje informacije ukazuju da je ovo još jedan mogući obračun između dva klana iz Kotora, umešana u međunarodnu trgovinu drogom. Žrtva nema kriminalni dosije u Španiji, piše "El Caso", a veruje se da je reč o M.M. iz Podgorice.

- Ubica je bio hladan i smiren. Prišao je muškarcu koji je bio na pešačkoj stazi, ispalio tri hica i odšetao - opisali su svedoci likvidaciju koja se dogodila nasred ulice.

Hapšen u Beogradu, blizak sa Radomanom?

Inače, M. M. je 2020. godine bio uhapšen u jednom poznatom beogradskom hotelu u akciji beogradske policije. Tokom pretresa, policija je na krovu hotela pronašla pištolj zbog kog je M. M. bio pravosnažno pred Višim sudom u Beogradu osuđen na tri godine zatvora i kaznu je izdržavao do 2023. godine.

Operativne informacije u to vreme, ukazivale su da su se "škaljarci" okupili u poznatom hotelu jer su pripremali likvidaciju, ali te sumnje nisu dokazane već je osuđen zbog pištolja. Navodno, on nije bio gost hotela već se u njemu sastao sa nekoliko muškaraca.

Goran Radoman Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen TV Pink

Inače, M. M. je ranije zbog nasilničkog ponašanja hapšen i u Crnoj Gori, a zbog droge u Valensiji.

Navodno, u martu 2015. stavljene su mu lisice na ruke u Španiji zbog sumnje da je krijumčario kokain sa Goranom Radomanom.Radoman je, podsetimo, ubijen u februaru 2015. u garaži na Novom Beogradu