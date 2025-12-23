Slušaj vest

Pljačkaš koji je jutros izvršio oružanupljačku zlatare u strogom centru Novog Pazara uhapšen je u rekordnom roku.Osumnjičeni je lociran i lišen slobode u novopazarskom naselju Varoš mahala, u jednom ugostiteljskom objektu – restoranu Klasa, nekadašnjem kafiću Kazablanka, na području Novi Pazar.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici Policijske uprave Novi Pazar su nakon intenzivne potrage, brzog operativnog rada i analize prikupljenih dokaza uspeli da identifikuju i uhapse počinioca svega nekoliko sati nakon krivičnog dela.

Akcija hapšenja izvedena je profesionalno i bez incidenata.

Podsećamo, reč je o razbojništvu u kojem je iz zlatare otuđeno više od tri kilograma zlata, ukupne vrednosti oko 400.000 eura, uz pretnju vatrenim oružjem i upotrebu biber-spreja.

Prema neyvani;nim informacijama, sumnja se da je došao u Novi Pazar kako bi učestvovao na protestu koji se održavao u nedelju, 20. decembra ove godine.

Kurir/sandžakdanas/Indeksonline

Ne propustiteHronikaUZNEMIRUJUĆE! ORUŽANA PLJAČKA ZLATARE U NOVOM PAZARU UŽIVO: Kamera snimila razbojnika sa pištoljem i biber sprejom - ukrao nakit u vrednosti od 400.000 evra
Novi Pazar zlatara pljačka
HronikaOMILJENI ESTRADNI ZLATAR DOVOĐEN U VEZU SA PINK PANTERIMA: Filmska pljačka izvedena u Nemačkoj, jedan Srbin sada osuđen na 11 godina, a ovako se sve odigralo!
Pljačka Pink Panter Pink Panteri
HronikaNIŠKI "SPAJDERMEN" OPET NA SLOBODI Braću serijske pljačkaše policija SKIDALA sa krovova, ojadili poznatu zlataru za 16,5 miliona: Evo KO im je pomrsio konce!
profimedia0370135752.jpg
HronikaNENAORUŽAN I VAN DUŽNOSTI JURIO PLJAČKAŠA PO STROGOM CENTRU BEOGRADA: Policajac Milić ubijen zbog 300 dinara?! Ubica uleteo u taksi i ispalio smrtonosne hice
milic-11.jpg