Pljačkaš koji je jutros izvršio oružanupljačku zlatare u strogom centru Novog Pazara uhapšen je u rekordnom roku.Osumnjičeni je lociran i lišen slobode u novopazarskom naselju Varoš mahala, u jednom ugostiteljskom objektu – restoranu Klasa, nekadašnjem kafiću Kazablanka, na području Novi Pazar.

Prema dostupnim informacijama, pripadnici Policijske uprave Novi Pazar su nakon intenzivne potrage, brzog operativnog rada i analize prikupljenih dokaza uspeli da identifikuju i uhapse počinioca svega nekoliko sati nakon krivičnog dela.

Akcija hapšenja izvedena je profesionalno i bez incidenata.

Podsećamo, reč je o razbojništvu u kojem je iz zlatare otuđeno više od tri kilograma zlata, ukupne vrednosti oko 400.000 eura, uz pretnju vatrenim oružjem i upotrebu biber-spreja.