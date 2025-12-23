"ŠKALJARAC" OSTAO BEZ BUBREGA U HRVATSKOM ZATVORU Počeo štrajk glađu i žeđu, u pismu otkrio sve: "Znam šta će mi se desiti ako tamo odem..."
Štrajk glađu i žeđu juče je započeo Vladan Mijušković, četrdesetogodišnji Crnogorac optužen da je član ozloglašenog „škaljarskog klana“. Na ovaj korak se odlučio jer se više od tri godine, tačnije tri godine i tri meseca, nalazi u splitskom pritvoru, nakon što je uhapšen u septembru 2022. po Interpolovoj poternici koju je raspisala Crna Gora. Lokalno tužilaštvo ga optužuje za organizovanje kriminalne grupe, za šta mu preti kazna do osam godina zatvora. Mijušković se protivi ekstradiciji, tvrdeći da mu je život u opasnosti u Crnoj Gori.
Odlučio se za štrajk glađu iz besa zbog situacije u kojoj se nalazi. Poslao je pismo iz pritvora u kojem objašnjava da je Crnu Goru napustio 2020. godine jer je osetio da mu je život u opasnosti. Uhapšen je u Splitu u septembru 2022. godine.
Tužilac koji ga optužuje uhapšen
„Protivio sam se ekstradiciji Crnoj Gori jer sam znao šta će mi se tamo desiti. Zatražio sam azil u Hrvatskoj, navodeći da je tužilaštvo podiglo neosnovanu optužnicu protiv mene. Ubrzo nakon toga, uhapšen je i tužilac koji je podigao optužnicu, koji je proveo 18 meseci u pritvoru, ali se sada brani sa slobode. Međutim, ja sam i dalje iza rešetaka“, kaže Mijušković.
Zatim navodi da je više puta slao pisma Crnoj Gori, tražeći da bude uključen u sudski postupak koji se tamo vodi već pet godina putem video-linka, ali nikada nije dobio odgovor. Svi ostali optuženi su na slobodi već 18 meseci jer im je istekao maksimalni pritvor. Nakon toga, počela su da se odlažu sudska ročišta, a poslednje je odloženo na neodređeno vreme.
Ozbiljni zdravstveni problemi
Do sada je Mijušković u više navrata tražio puštanje na slobodu, ali to nije odobreno. Dobio je samo mogućnost da plati 400 hiljada evra kaucije, ali on tvrdi da nema toliko novca. Sud nije prihvatio nekretnine koje je ponudio kao zalog.
„Zakon jasno kaže da niko ne može biti izručen zemlji u kojoj mu je život u opasnosti“, podseća on, dodajući da u Crnoj Gori sigurno ne bi dobio kaznu dužu od tri godine koje je već proveo u pritvoru.
Njegova odbrana napominje da bi za krivično delo koje mu se stavlja na teret u Hrvatskoj mogao da provede najviše dve i po godine u pritvoru, što znači da je već proveo devet meseci duže iza rešetaka.
Sam Mijušković čak uverava da, u slučaju da bude pušten na slobodu, ne bi pobegao iz Hrvatske jer, tvrdi, ovde ima prijavljeno prebivalište, kao i garanciju za posao.
Ostao bez bubrega
Takođe ističe da je Županijski sud u Splitu ignorisao nalaze veštaka koji su utvrdili da Mijušković ima tumor bubrega i da mu je potrebno hitno specijalističko lečenje. Sud je verovao lekarima iz Bolnice za lica lišena slobode, koji su zaključili da se Mijušković može adekvatno lečiti u okviru zatvorskog sistema. Njegovi advokati su upozorili da zatvorski lekari nemaju potrebno specijalističko znanje za Mijuškovićevo stanje, ali sud nije prihvatio nalaze CT i MRI koje su oni dostavili.
Na kraju je Mijušković izgubio jedan bubreg, te stoga štrajk glađu i žeđu sada predstavlja još veći problem za njegovo zdravlje.
Poslovne aktivnosti u Hrvatskoj
Inače, u trenutku hapšenja, Mijušković je kod sebe imao falsifikovana dokumenta i veliku sumu novca, a nije poznato kako ih je dobio. Ako su tačne tvrdnje da je član škaljarskog klana, postavlja se pitanje kako je mogao imati legalno registrovanu firmu u Hrvatskoj. U pitanju je građevinska firma Mijušković gradnja, koja se bavila izgradnjom stambenih i nestambenih objekata. Prema podacima iz Sudskog registra, firma je prošle godine izbrisana. U 2019. godini kompanija je ostvarila ukupan prihod veći od 8,4 miliona evra i profit od skoro 267 hiljada evra.
Kurir.rs/Index