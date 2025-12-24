Slušaj vest

Tri godine je prošlo od svirepog ubistva studentkinje Ivane Krivokapić i momenta kada je glavni osumnjičeni za ubistvo Jetmir Gočaj nestao bez traga. Postavlja se pitanje, da li postoji savršen zločin?

Na ovu temu za jutarnji program Kurir televizije govorio Blažo Marković, "Novi ljudi, nova snaga Srbije".

PROMENIO JE IDENTITET? Tri godine se traga za ubicom studentkinje Ivane - Zadavio je na Zvezdari, zaključao stan i nestao: Da li je pravda blizu? Izvor: Kurir televizija

- Savršen zločin ne postoji, ali postoji savršeni propust. Da bi došlo do savršenog zločina mora biti veze u politici i policiji. Ništa se nije uradilo po tom pitanju. Porodica je rekla da nije raskomadana već da je stavio prst na usta i nos i ona se ugušila. U jednom trenutku on je želeo da dođe na sahranu, ali je u šoku rođeni brat najavio njegov dolazak na sahranu i on se preplašio - kaže Marković.

"Verovatno je promenio identitet"

Marković dalje objašnjava da muškarac za kojim se traga godinama verovatno više nema isti identitet:

- On je prvi osumnjičeni sa obzirom da je pobegao, ali ne možemo da kažemo da je ubica. Za tri godine je verovatno promenio identitet. Znamo odakle dolazi, ako je sa Kosova promenio je papire. Sada možemo da utvrdimo samo putem DNK; a pošto ne možemo da dođemo do njega, ovo će biti zločin koji će možda jednog dana biti rešen. Ipak, sumnje su da će ovo biti nerešen slučaj.

Osumnjičeni je živeo u stanu ubijene od 11. decembra, a zločin se dogodio u noći između 23. i 24. decembra. Otac žrtve kaže da mu je ovaj mladić oduvek bio sumnjiv, a Marković kaže:

- Da li možemo da kažemo svojoj deci kako da se ponašaju? Ne možemo. On je izgubio svoju mezimicu. On naravno u sve sumnja, verovatno i u nadležne, a propusta jeste bilo. Sumnjam da će se slučaj rešiti.

