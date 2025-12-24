Slušaj vest

Crnogorska policija je u ranim jutarnjim časovima locirala i uhapsila Marka Popovića, koji je osumnjičen da je juče pucao na drugu osobu kod tvrđave Mogren u Budvi.

Kako je rečeno iz policije, postupajući tužilac se izjasnio da se u radnjama Popovića stiču elementi krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

"Sinoć je u Odeljenje bezbjednosti Kotor pristupilo lice koje je prijavilo da je kod tvrđave Mogren u Budvi drugo lice u odnosu na njega upotrebilo vatreno oružje i da se nakon toga dalo u bekstvo u pravcu Podgorice. Ovom prilikom oštećeni nije zadobio telesne povrede.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su sa događajem odmah upoznali službenike Odeljenja bezbednosti Budva koji su preduzeli hitne mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju rasvetljavanja događaja.

Od nekoliko lica su prikupljena obaveštenja na zapisnik na okolnosti događaja, utvrđen je identitet lica za koje se sumnja da je upotrebilo vatreno oružje – M.P. i on je lociran u Podgorici, te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru", navodi se u saopštenju policije.