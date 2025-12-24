Slušaj vest

Rano jutros, oko 4 sata, u beogradskom naselju Borča podmetnut je požar u kojem su izgorela tri automobila.

Kako Telegraf saznaje, nepoznata osoba uočena je kako prolazi pored automobila neposredno pre nego što je požar buknuo. Sumnja se da je on polio automobile zapaljivom tečnošću, a potom ih zapalio.

Prema prvim informacijama, vatra, koja je namerno izazvana, zahvatila je automobile marke "mercedes", "pasat" i "punto" koji su bili parkirani jedan do drugog u ovom naselju. Stanare zgrada pribudio je dim i eksplozije kada je vatra zahvatila gume na vozilima, a pričinjena je velika materijalna šteta.

Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i ugasili požar, sprečivši da se proširi na okolne automobile i objekte, a policija je obavila uviđaj.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku, kao i potraga za piromanom.