U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.45 sati u Ulici Sveto polje u Bogatiću poginuo je biciklista Milivoj M. (70).
Nesreća se dogodila kada je automobil kojim je upravljao B.U. (63) sustigao biciklistu koji se kretao u istom smeru uz desnu ivicu kolovoza i oborio ga na zemlju.

Ekipa hitne pomoći transportovala je povređenog biciklistu u Dom zdravlja u Bogatiću, gde je nesrećni čovek preminuo posle neuspešne reanimacije.

Kako se takođe saznaje, vozač automobila je alkotestiran i nije imao alkohola u krvi.

Uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bogatića koji utvrđuju uzrok nesreće.

Kurir.rs/Informer

