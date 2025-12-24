Slušaj vest

Sud u Brižu osudio je državljanina Srbije Zorana K. (60) i Hrvata Đuricu D. (71) na po dve godine zatvora zbog sumnje da su opljačkali tri prodavnice iz kojih su odneli skupocene bande. Kako se navodi, oni su koristili magnete i "provalničku torbu" da bi krali skupocenu garderobu.

Zoran K. i Đurica D., kako prenose belgijski mediji, uhvaćeni su na delu 3. avgutsta tokom krađe u jednoj prodavnici u Knokeu. Nadzorne kamere snimile su kako skidaju zujalice sa dve jakne, Monkler čija je cena bila 1.125 evra i Diskverd koja je koštala 990 evra. U trenutku hapšenja Đurica D. nosio je torbu napunjenu aluminijumskom folijom, a njegov saučesnik, državljanin Srbije magnete.

- Ubrzo nakon hapšenja, optuženi su povezani sa dve slične krađe u Knokeu. Kod njih su pronađeni par cipela i jakna koje su istog dana ukradene iz još dve prodavnice odeće. Plen iz tih zločina vredeo je oko 1000 evra - prenose belgijski mediji.

Hrvatski državljanin, kako navode, odmah je priznao krađe braneći se da je to radio kako bi otplatio kredite, dok je državljanin Srbije priznao da je nosio magnete za deaktiviranje alarma i zujalica.