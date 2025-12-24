Slušaj vest

Državljanin Srbije, osumnjičen da je učestvovao u spektakularnoj pljački juvelirnice u Portofinu u avgustu ove godine, uhapšen je pre nekoliko dana na centralnoj železničkoj stanici u Milanu!

Pljačka juvelirnice "Kusi", koja je izvedena u stilu Pink pantera, dogodila se 25. avgusta, a kako su mediji izvestili, neposredno pred zatvaranje prodavnice nakita, u nju su upala dva naoružana muškarca koja su uletela i pokupila najskuplje komade nakita čija se vrednost procenjuje na milion i po evra. Oni su potom seli na motocikl koji ih je čekao kod crkve Divo Martino, odvezli se do Santa Margerite, tu ostavili motor i nestali bez traga.

Zlatni Roleks sa dijamantima Foto: Metropolitan Police / PA Images / Profimedia

Međutim, četiri meseca nakon pljačke, tokom rutinske kontrole karabinjera i milanske železničke policije, jednom od osumnjičenih stavljene su lisice.

- Osumnjičeni je priveden tokom redovne kontrole na stanici. Kada su uneli određene podatke u sistem ispostavilo se da je reč o osobi koja ilegalno boravi u Italiji i za kojom se traga. Dalja sudska i forenzička obrada pokazala je da se privedeni muškarac sumnjiči za spektakularnu pljačku u Portofinu - prenose mediji.

Naš državljanin je u pratnji karabinjera, postupajući po nalogu javnog tužilaštva u Đenovi, sproveden u pritvor San Vitore u Milanu i stavljen na raspolaganje vlastima.

- Srbinu je određen pritvor - dodaju.

Kako navode mediji, obruč oko drugog osumnjičenog se steže.

Foto: EPA/GIUSEPPE LAMI

- Ima indicija da je i njemu vreme na slobodi odbrojano, naročito nakon hapšenja "kolege" - prenose mediji.

Osumnjičeni Srbin i njegov saučesnik, prema pisanju medija, odneli su komade nakita vredne milion i po evra.

- Očigledno je reč o profesionalcima jer su uprkos kratkom vremenu ciljano birali najskuplje "roleks" satove i dragulje koji su se nalazili u čuvenoj zlatari Kusi.

Podsetimo, italijanski mediji izvestili su da su kradljivci koji su upali u draguljarnicu nosili naočare i imali navučene kape na lice.

- Kada su upali izvadili su oružje i viknuli svima da se ne mrdaju - podsećaju.