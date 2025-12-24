PINK PANTER IZ PORTOFINA DOLIJAO POSLE 4 MESECA: Srbin sa "kolegom" opljačkao zlataru, plen im bio težak milion i po evra!
Državljanin Srbije, osumnjičen da je učestvovao u spektakularnoj pljački juvelirnice u Portofinu u avgustu ove godine, uhapšen je pre nekoliko dana na centralnoj železničkoj stanici u Milanu!
Pljačka juvelirnice "Kusi", koja je izvedena u stilu Pink pantera, dogodila se 25. avgusta, a kako su mediji izvestili, neposredno pred zatvaranje prodavnice nakita, u nju su upala dva naoružana muškarca koja su uletela i pokupila najskuplje komade nakita čija se vrednost procenjuje na milion i po evra. Oni su potom seli na motocikl koji ih je čekao kod crkve Divo Martino, odvezli se do Santa Margerite, tu ostavili motor i nestali bez traga.
Međutim, četiri meseca nakon pljačke, tokom rutinske kontrole karabinjera i milanske železničke policije, jednom od osumnjičenih stavljene su lisice.
- Osumnjičeni je priveden tokom redovne kontrole na stanici. Kada su uneli određene podatke u sistem ispostavilo se da je reč o osobi koja ilegalno boravi u Italiji i za kojom se traga. Dalja sudska i forenzička obrada pokazala je da se privedeni muškarac sumnjiči za spektakularnu pljačku u Portofinu - prenose mediji.
Naš državljanin je u pratnji karabinjera, postupajući po nalogu javnog tužilaštva u Đenovi, sproveden u pritvor San Vitore u Milanu i stavljen na raspolaganje vlastima.
- Srbinu je određen pritvor - dodaju.
Kako navode mediji, obruč oko drugog osumnjičenog se steže.
- Ima indicija da je i njemu vreme na slobodi odbrojano, naročito nakon hapšenja "kolege" - prenose mediji.
Osumnjičeni Srbin i njegov saučesnik, prema pisanju medija, odneli su komade nakita vredne milion i po evra.
- Očigledno je reč o profesionalcima jer su uprkos kratkom vremenu ciljano birali najskuplje "roleks" satove i dragulje koji su se nalazili u čuvenoj zlatari Kusi.
Podsetimo, italijanski mediji izvestili su da su kradljivci koji su upali u draguljarnicu nosili naočare i imali navučene kape na lice.
- Kada su upali izvadili su oružje i viknuli svima da se ne mrdaju - podsećaju.
Inače, banda Pink panter poznata je širom sveta po pljačkama zlatara i krađi skupocenog nakita. Bandu čine ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, a među njima ima i mnogo Srba.