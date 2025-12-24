Slušaj vest

Novosađanin Dušan Ramić i njegov branilac juče su se u podgoričkom Višem sudu saglasili sa stavom Višeg državnog tužilaštva da se potvrdi optužnica podignuta zbog smrti Alme Ćosović kojom se Ramić tereti za nasilje u porodici na štetu svoje emotivne partnerke.

Tužiteljka Radmila Gačević saopštila je da je tokom istrage prikupljeno dovoljno dokaza iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je optuženi izvršio krivično delo za koje se tereti, te predložila sudu da potvrdi optužnicu. Sa ovime su se složili i osumnjičeni i njegov branilac.

- Slažem se, slažem se. Ostajem pri stavu mog branioca i nemam ništa da dodam - kazao je kratko Ramić pred sudom.

U sudnici se juče nalazio i Demir Ćosović, brat žrtve, koji je revoltiran zbog kvalifikacije krivičnog dela.

Foto: Privatna arhiva

- Ovo je bruka i sramota, umesto za ubistvo, on je optužen za nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, i umesto da potencijalno dobije 40 godina zatvora, on će maksimalno dobiti 15! I šta, izaći će posle dve trećine kazne, jel treba i da ponovi delo? Očekivali smo da nas tužilaštvo zaštiti, a ne ovako da se završi - revoltiran je Ćosović koji se nada da će ipak doći do promene kvalifikacije krivičnog dela:

- Stekao sam utisak da im je laknulo što neće biti optužen za ubistvo, kao da su maltene srećni.

On se osvrnuo i na prvi susret sa muškarcem optuženim za smrt njegove sestre.

- Kada su ga uvodili oko mene su stajala četiri policajca, valjda su se plašili da ću uraditi nešto. A ja sam teško disao, pozlilo mi je, nisam prosto mogao da dođem sebi kada sam ga video - ispričao je za Kurir Ćosović.

Da podsetimo, Ramić koji je bio u emotivnoj vezi sa Ćosovićevom, početkom juna ove godine pretukao ju je ispred njene ćerkice koja je dete sa posebnim potrebama i pobegao. Nesrećnu ženu posle 30 sati pronašao je komšija i pozvao hitnu pomoć. Alma je posle gotovo dvomesečne borbe za život preminula u bolnici početkom avgusta. Ramić je uhapšen posle nekoliko dana bekstva.

- Iživljavanje nad mojom sestrom trajalo je satima, ko zna šta joj sve govorio pre nego što je počeo da je udara. Najgore od svega je što je to radio pred devojčicom vezanom za kolica, vezanom za majku, koja bez majke ne može da jede, da pije, da uzme terapiju. To dete nije moglo da pozove pomoć, ni da pobegne, pa čak ni da zapuši uši da ne sluša majčine krike - rekao je za Kurir brat ubijene Alme: