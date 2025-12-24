Brzom akcijom pripadnika policije pronađen je osumnjičeni M. J. (47)
MUP
UHAPŠEN PIROMAN IZ KRNJAČE: U zoru zapalio 3 automobila na parkingu - izgoreli "punto", "pasat" i "mercedes"
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, brzom i efikasnom akcijom, identifikovali su i uhapsili M. J. (47) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.
- Sumnja se da je on jutros oko 3.40 časova, na parkingu u Krnjači, izazvao požar u kojem je automobil marke "fijat punto" u potpunosti izgoreo, dok su oštećena još dva vozila - "mercedes" i "pasat" - saopštili su iz policije.
Protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku nadležnom tužilaštvu.
