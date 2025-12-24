PRODUŽEN PRITVOR OSUMNJIČENOM ZA KRVOPROLIĆE U BABUŠNICI: Srđan pucao u najbliže komšije zbog svađe oko ovaca
Srđanu M. (49) osumnjičenom za ubistvo svojih prvih komšija Miroljuba (69) i Miroslava L. (41) iz sela Zavidince kod Babušnice, produžen je pritvor do 15. januara, potvrđeno je Kuriru u Višem sudu u Pirotu.
Da podsetimo, jezivi zločin dogodio se 14. novembra, kada je nakon svađe oko toga čije će ovce ići na ispašu na obližnju livadu, osumnjičeni uzeo revolver i pucao u svoje prve komšije i dalje rođake. U pucnjavi je ranjen i M.L. (44), a povređena njegova majka S.L. koju je osumnjičeni navodno udario pištoljem u glavu.
- Istraga traje, a pritvor mu je produžen do 15. januara - rečeno nam je u Višem sudu u Pirotu.
Iz Višeg javnog tužilaštva u Pirotu kažu da su veštačenja, koja su naložena u sklopu istrage, još uvek u toku.
- Ispitana je oštećena S.L., a do sada nije saslušan oštećeni M.L. koji je prebačen iz Opšte bolnice u Pirotu na dalje lečenje u KC Niš - kažu u tužilaštvu za Kurir.
Kako smo ranije pisali, osumnjičeni Srđan M. je navodno na saslušanju kod tužioca rekao da je bio pijan tog popodneva, a da je potegao pištolj jer je "smatrao da bi na obližnjoj poljani trebalo njegove ovce da pasu, a ne životinje njegovih komšija", a koje je zavio u crno.
- Zločin se dogodio u dvorištu. M.L. je uspeo da se sakrije u žitu, a domaćica S.L. da dođe do telefona i pozove policiju. Srđan M. nije bežao već se predao policiji i odveo ih na mesto gde je posle zločina bacio pištolj - podseća izvor.
Meštani sela više od mesec dana nakon zločina ne mogu da dođu sebi i ne razumeju zbog čega je jedna banalna svađa eskalirala u krvoproliće.
- Mi smo čuli jedan jasan pucanj, a onda dva ili tri onako prigušena. Moja kuća je na drugom ćuviku u selu, udaljeni smo kilometar, ali ovde sve odzvanja. Izgleda da pucač nije ispaljivao hice jedan za drugim već je jurio porodicu po okućnici - ispričao nam je jedan komšija:
- Sedeli smo baš u petak kada smo došli po seno oko 12, u podne. Pili smo kafu i niko nije mogao ni da zamisli šta će se dogoditi tri ili četiri sata kasnije. Meni je rekla S.L. da je sanjala strašan san, ali mi nije rekla šta je sanjala. Samo je rekla: "Ne daj bože nikome". I ja nekako verujem u predskazanja snova, ali sam joj tada kazala: "Ma hajde molim te, ko će da veruje snovima". To je jedna divna porodica, stvarno su radni i vredni, ovde obrađuju imanje i gaje stoku. Niko i ne može da zamisli šta im se dogodilo - ispričala je Anka Ilić koja ima poslovne, alii prijateljske odnose s ovom porodicom gde se dogodila tragedija.