Srđanu M. (49) osumnjičenom za ubistvo svojih prvih komšija Miroljuba (69) i Miroslava L. (41) iz sela Zavidince kod Babušnice, produžen je pritvor do 15. januara, potvrđeno je Kuriru u Višem sudu u Pirotu.

Da podsetimo, jezivi zločin dogodio se 14. novembra, kada je nakon svađe oko toga čije će ovce ići na ispašu na obližnju livadu, osumnjičeni uzeo revolver i pucao u svoje prve komšije i dalje rođake. U pucnjavi je ranjen i M.L. (44), a povređena njegova majka S.L. koju je osumnjičeni navodno udario pištoljem u glavu.

- Istraga traje, a pritvor mu je produžen do 15. januara - rečeno nam je u Višem sudu u Pirotu.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Pirotu kažu da su veštačenja, koja su naložena u sklopu istrage, još uvek u toku.

- Ispitana je oštećena S.L., a do sada nije saslušan oštećeni M.L. koji je prebačen iz Opšte bolnice u Pirotu na dalje lečenje u KC Niš - kažu u tužilaštvu za Kurir.

Kako smo ranije pisali, osumnjičeni Srđan M. je navodno na saslušanju kod tužioca rekao da je bio pijan tog popodneva, a da je potegao pištolj jer je "smatrao da bi na obližnjoj poljani trebalo njegove ovce da pasu, a ne životinje njegovih komšija", a koje je zavio u crno.

- Zločin se dogodio u dvorištu. M.L. je uspeo da se sakrije u žitu, a domaćica S.L. da dođe do telefona i pozove policiju. Srđan M. nije bežao već se predao policiji i odveo ih na mesto gde je posle zločina bacio pištolj - podseća izvor.

Foto: Privatna arhiva, Kurir/M.S.

Meštani sela više od mesec dana nakon zločina ne mogu da dođu sebi i ne razumeju zbog čega je jedna banalna svađa eskalirala u krvoproliće.

- Mi smo čuli jedan jasan pucanj, a onda dva ili tri onako prigušena. Moja kuća je na drugom ćuviku u selu, udaljeni smo kilometar, ali ovde sve odzvanja. Izgleda da pucač nije ispaljivao hice jedan za drugim već je jurio porodicu po okućnici - ispričao nam je jedan komšija: