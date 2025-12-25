Slušaj vest

Od početka 2025. godine, na našim putevima tragično je poginulo najmanje devetoro dece, i to sva kao putnici u vozilima. Ovi podaci nisu samo brojke, već bolna podsećanja da svaki trenutak nepažnje može imati nenadoknadive posledice, navode iz Uprave saobraćajne policije.

Većina ovih tragedija mogla je biti sprečena da su deca bila pravilno smeštena i vezana u odgovarajućim sedištima.

- Dečije sedište smanjuje rizik od smrtnog ishoda za više od 70 odsto. Pravilno vezivanje je jednako važno kao i samo posedovanje sedišta. Nema izgovora - bezbednost iznad svega. Zakonska obaveza nije tu da nas optereti, već da zaštiti najmlađe. Ne krećite u vožnju dok svako dete nije bezbedno zbrinuto. Nema izgovora za kratke vožnje, gužvu ili žurbu. Bezbednost dece je zajednička odgovornost svih nas. Sačuvajmo živote - koristimo dečija sedišta uvek i bez izuzetaka - apeluju iz USP.

Foto: Profimedia

U Upravi saobraćajne policije kažu da su sva stradala deca bila putnici u vozilu, te da je prošle, 2024. godine, poginulo 16 mališana.

- Od početka ove godine, u saobraćajnim nezgodama povređeno je 1.113 dece, od čega 604 kao putnici u vozilu, 334 kao pešaci, a 175 kao vozači bicikla. U poređenju sa prošlom godinom, 138 dece manje je povređeno . Napominjemo da prema istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja, decu na propisan način prevozi svega oko 60% roditelja - kažu i nastavljaju:

- Takođe napominjemo da je broj otkrivenih prekršaja nepropisnog prevoženja dece u poslednjih nekoliko godina u velikom porastu. U 2024. godini otkriven je 5.291 prekršaj, što je za 26% više u odnosu na 2023. godinu kada su otkrivena 4.203 prekršaja.

Jelena Bilić, sertifikovana savetnica za autosedišta, za Kurir kaže da bi za javnost bilo važno da dobijamo informacije o tome da li su stradala deca bila u auto sedištima, da li su pravilno vezana i montirana, jer bi na taj način, iz stvarnih situacija, građani shvatili koliko je važna bezbednost dece u saobraćaju.

- Još uvek se premalo dece vozi zaista bezbedno, jer i oni koji imaju sedišta koriste ih samo zbog policije, ili ne znaju da ih montiraju kako treba, niti da pravilno vežu dete - navodi Bilićeva i dodaje da je rad njihove Fejsbuk grupe ostvario dobre rezultate, ali da im je ipak potrebna sistemska podrška u edukaciji:

- Mislim da je potrebno da se roditelji i budući roditelji edukuju o ovoj temi. Da bi se to postiglo, saobraćajna policija bi morala da prođe ozbiljne obuke, da bi znali da prepoznaju nepravilno montirano sedište i da objasne roditeljima kako da isprave greške. Takođe, bilo bi dobro da se u Domovima zdravlja održavaju obuke za roditelje, kao i da se obuče medicinski radnici u porodilištima, jer je to zapravo bebina prva vožnja i sudar može da se dogodi, kao i svaki put kad sednemo u automobil - pojašnjava sagovornica.

Naša sagovornica smatra da je i jedno poginulo dete previše.