Španski istražitelju proveravaju operativna saznanja da su ubistva crnogorskih državljana M. M. i Filipa Kneževića u Barseloni povezana. Kako su preneli mediji, sumnja se da je M. M. koji je bio blizak škaljarskom klanu ubijen pre dva dana na ulici u Barseloni zbog odmazde za ubistvo Kneževića u istom gradu sredinom jula ove godine.

- Ubistvo plaćenika kavačkog klana Filipa Kneževića koji je, u vreme kada je egzekutor pucao u njega, bio na poternici, pokrenulo je krvavu lavinu osvete. Od ubijenog Kneževića oprostio se čituljama gotovo ceo kavački klan, uključujući i odbeglog vođu Radoja Zvicera, što je signal da je on imao visoku poziciju u tom klanu - objašnjava sagovornik Kurira.

Knežević je, kako je utvrđeno, u Španiji koristio najmanje dva lažna identiteta. Španski istražitelji veruju da je za ubistvo angažovan profesionalni plaćeni ubica, koji je peške uspeo da pobegne posle ispaljenih hitaca.

- Gotovo na identičan način ubijen je i M. M. Ubica mu je prišao, ispalio u njega tri hica i takođe peške pobegao s mesta zločina. Inače, oba dana zločina dogodila su se u sred dana - podseća sagovornik.

Posle ubistva Kneževića, četri pripadnika škaljarskog klana - Radovan Krivokapić, Andrija Ivanović, Milo Belada i Boban Sjekloća likvidirani su za manje od dva meseca. Poznavaoci prilika ne isključuju mogućnost da je M. M. na neki način bio umešan u organizaciju likvidacije Kneževića i da je ubijen iz osvete.

Podsetimo, nepoznati napadač 15. jula sačekao je Kneževića da uđe u zgradu u kojoj je živeo u Barseloni i upucao ga sa najmanje osam hitaca. Ubistvo za sada nije rasvetljeno, ali se sumnja da je on još jedna žrtva rata klanova, koji je do sad odneo preko 70 života.

- Posle ubistva Kneževića u Barseloni, koji je prema optužnici iz Srbije bio direktni izvršilac ubistva vođa škaljarskog klana Alana Kožara i Damira Hadžića na Krfu u julu 2020. u istom španskom gradu dogodila se još jedna pucnjava, koju su istražitelji doveli u vezu sa ovom likvidacijom. Naime, 2. avgusta ranjen je Predrag Vujošević i on je na sreću preživeo napad - podseća sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, iako se ime M. M. nije često pominjalo u javnosti, on je itekako bio poznat u podzemlju.

- Važio je za jednog od najbližih saradnika Gorana Radomana, ubijenog 2015. u garaži na Novom Beogradu. Radoman je inače prva žrtva rata klanova koji je počeo 2014. jer su ga vođe sada kavačkog klana krivile za krađu 200 kilograma kokaina koji je nestao iz njegovog stana u Valensiji. Zbog nestanka kokaina iz stana, do tada jedinstven klan podelio se na šklaljarski i kavački a posle ubistva Radomana počelo je krvav niz u kom je ubijeno više od 70 ljudi - podseća sagovornik Kurira.

M. M. je, prema nezvaničnim informacijama, posle ubistva Radomana uhapšen u Valensiji zbog sumnje da je bio povezan sa švercom kokaina, koji je pre nego što je ubijen Radoman navodno iz Južne Amerike poslao u Evropu.

Takođe, bio je hapšen i u Beogradu u filmskoj akciji policije koja se odigrala u jednom poznatom hotelu 7. februara 2020. Lisice su tada stavljene M. M. kao i trojici muškaraca s kojima je bio u društvu. Navodno, na krovu hotela pronađen je i pištolj, zbog kog je bio osuđen, a policija je tada zaplenila i dva blindirana automobila. Istražitelji su tada sumnjali da su se pripadnici škaljarskog klana sastali u poznatom hotelu jer su pripremali likvidaciju u Beogradu, ali te operativne informacije nisu dokazane.