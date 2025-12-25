Hronika
GDE ĆE MU DUŠA?! U Pančevu uhapšen osumnjičeni da je krao kutije sa novcem iz crkava
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu uhapsili su D. Ž. (35) iz ovog grada, zbog sumnje da je iz više crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac.
On je osumnjičen za izvršenje više krivičnih dela krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.
Sumnja se da je on, u prethodnom periodu, iz više srpskih pravoslavnih crkava ukrao kutije u kojima se nalazio novac, a koje su pronađene pretresom njegovog stana i drugih prostorija.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Pančevu.
