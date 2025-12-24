Slušaj vest

Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dečaka ubice koji je 3. maja 2023. u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja, početkom naredne godine ponovo će sesti na optuženičku klupu Višeg suda u Beogradu, ali će postupak voditi novi sudija. Podsetimo, presudu kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora, ukinuo je Apelacioni sud i naložio novo suđenje.

- Od novog sudije koji će dobiti predmet zavisi kako će se odvijati postupak. Inače, predmet će biti dodeljen novom sudiji, s obzirom na to da je sudija koji je presudio prvi put godišnjim rasporedom sudija prebačen u Posebno odeljenje za organizovani kriminal - objašnjava sagovornik Kurira.

Prema njegovim rečima, iako je Apelacioni sud u Beogadu dao naloge koji dokazi treba da se razmotre ponovo i među njima nije saslušanje dečaka ubice, to ne znači da on zasigurno neće biti ispitivan ponovo.

Roditelji i dečak ubica Foto: Privatna Arhiva, Petar Aleksić, Zorana Jevtić

- Naime, s ozbirom da je reč o novom sudiji, koji nije učestvovao u ovom sudskom postupku, on može da odluči da sve dokaze koji su već izvođeni izvede ponovo, kako bi se neposredno upoznao sa njima, a to znači i saslušanje maloletnog svedoka. S druge strane, sudija može da odluči i da taj iskaz, kao i iskaz druge dece koja su već ispitivana pročita, kako se ona ne bi ponovo traumatizovala prolazeći kroz sve detalje 3. maja 2023. - objašnjava naš sagovornik iz pravosuđa.

Na samom početku, sudija će morati kako kaže, da donese još jednu važnu odluku, a to je da li će suđenje kao tokom prvog postupka biti zatvoreno za javnost zbog zaštite interesa maloletnih oštećenih, ili će ipak ovog puta javnost moći da prisustvuje. Podsetimo, prvo suđenje Vladimiru i MIljani Kecmanović na predlog tužilaštva, koji je prihvatilo sudsko veće, bilo je zatvoreno za javnost. Javno je objavljena samo presuda kojom su roditelji dečaka ubice oglašeni krivim.

Vladimira Kecmanovića, podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnjiči za teško delo protiv opšte sigurnosti i krivično dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović optužena za izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Oni će ponovo imati priliku da se izjasne na optužbe, i ukoliko žele, ponovo svoju odbranu ili eventulano odgovore na pitanja učesnika u postupku - kaže sagovornik Kurira i podseća da su roditelji dečaka ubice tokom prvog suđenja negirali krivicu, tvrdeći da "nisu krivi za ono što je njihov sin učinio", i da su "dobri i brižni roditelji", ali da su odbijali da odgovaraju na pitanja glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dvojice tužilaca koji su zastupali optužnicu. Sagovornici upućeni u postupak, ispričali su ranije za Kurir da su roditelji maloletnog ubice sebe pokušavali da predstave kao žrtve u sudnici.

OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Nenad Kostić

Kao svedok tokom postupka, ispitivan je i njihov maloletni sin, koji je priznao da je ubio vršnjake i radnika obezbeđenja škole, ali protiv njega nije vođen postupak jer u to vreme nije imao navršenih 14 godina.

- I otac i majka su tokom postupka negirali sve navode optužnice, tvrdeći da su oni bili "ugledna i normalna porodica", da su deci pokušavali da usade prave vrednosti, sina vodili na brojne aktivnosti i učili ga da bude "dobar čovek". Međutim, jedan od ključnih dokaza protiv njih je bio upravo svedočenje sina. On je saslušan prvi put tokom istrage, a potom i na glavnom pretresu, kada je jedini put na kratko i izveden iz klinike u kojoj boravi od 3. maja 2023. godine - podseća izvor Kurira.

Vladimir Kecmanović u pritvoru, majka se brani sa slobode Vladimir Kecmanović, podstimo, uhapšen je na dan kada je njegov sin počinio masakr i od tada je u pritvoru, koji mu je poslednji put produžen pre tačno mesec dana. Miljana Kecmanović se brani sa slobode, ali joj je izrečena mera zabrane sastajanja i komuniciranja sa sinom koji je od 3. maja 2023. u specijalizovanoj zdravstvenoj ustanovi.

Prema nezvaničnim informacijama, on je pred sudom detaljno opisao kako ga je otac vodio u streljanu i kako je učio da puca u "pokretne mete i koncentrične krugove", govorio je da je "otac bio ponosan na njega zbog toga što je dobro gađao" kao i da je nekoliko dana pre stravičnog masakra pekrio kameru u stanu i uzeo kutiju u kojoj je otac čuvao oružje. Kobnog dana, spakovao je pištolje i krenuo u krvavi pohod "u nameri da iskorti svu municiju jer su mu meta bili generalno učenici sedmog razreda".

Dečak ubica je navodno detaljno govorio o tome da je ga je otac vodio u streljanu i učio da puca "kako bi se zbližili", da ga je jednom nazvao "psihopatom" i da kobnog dana sigurno ne bi pucao da mu nisu bili dostupni pištolji do kojih je lako došao. Govorio je i o tome da ga je "majka stalno pritiskala da u svemu bude najbolji, da se ljutila kada to nije bio i da je možda to bio razlog što je pucao u drugove".

U ponovljenom postupku, kako nezvanično saznajemo, sud bi trebalo da precizno utvrdi da li je optuženi Kecmanović pravilno čuvao vatreno oružje u kući kao i da li je dozvoljeno da maloletnog sina vodi u streljanu i obučava ga da puca.