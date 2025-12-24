Slušaj vest

Godinu dana nakon jednog od najbrutalnijih slučajeva porodičnog nasilja koji je potresao javnost, stigla je i prvostepena presuda. Bivši partner Dragane Krunić osuđen je na 15 godina i 6 meseci zatvora zbog pokušaja ubistva.

Dragana je preživela napad nožem, dug oporavak i, kako sama kaže, pakao koji je trajao mnogo pre tog dana.

Sud je izrekao kaznu od 15 i po godina zatvora za čoveka koji je pokušao da joj oduzme život. Ona je za jutarnji program Kurir televizije rekla da niko neće moći da nadoknadi ono što je ona preživela ni na koji način:

- S obzirom da je naš zakon takav da je maksimalna kazna 20 godina, ja sam sa tih 15 ipo zadovoljna. Jedino što još uvek nije pravosažna presuda jer postoji vreme žalbe jer se tužioc ne slaže za kaznu. On traži maksimalnu, ali su šanse da kazna bude niža jako male. Ili će da potvrde kaznu od 15 godina ili će mu povećati. Žao mi je samo što nisu uradili nešto pre svega ovoga kako do ovoga ne bi ni došlo. Ali, tako je kako je - istakla je Krunić za emisiju "Redakcija".

Krunić kaže da će uvek govoriti u javnosti o ovoj temi, kako bi pomogla što više ženama koje prolaze slično:

- Nadam se da će što više žena skupiti hrabrost da naprave taj najvažniji korak i da krenu da rešavaju život sa takvim ljudima.

Dodaje da su joj najviše pomogli članovi porodice, kao i njen ljubimac:

- Vreme leči sve, ali uvek ću ja negde u psihi biti povređena i istraumirana, ali odlučila sam da se sa tim pomirim. Preživela sam, idem dalje, nisam žrtva. Jedino čega se bojim to je šta će biti za 15 godina kada se njegova kazna završi.

Kobnog dana ju je izboo nekoliko puta

Osumnjičeni Dejan D. kobnog dana čekao je bivšu partnerku ispred zgrade. Stanari su videli da je Dejan D. u lošem stanju i o svemu su obavestili Draganu. Nasilnik je zatim došao do njenih vrata, pokušao je da uđe, ali kada mu nije dozvolila upao je u stan i izboo je nekoliko puta, tu se nije zaustavio već je napao i njenog prijatelja koji je bio sa njom u stanu.

- Krvava i u bolovima počela sam da trčim sa osmog sprata. Na šestom sam izgubila snagu, ostala sam da ležim maltene u nesvesti. Najednom sam videla kako je N. J. protrčao pored mene, a Dejan ga je jurio nožem. Onda sam se pridigla i puzala sam dva sprata do svog stana da pozovem pomoć. Onda me dočekao još jedan šok, stan je bio ispreturan, nisam imala telefon, ni novac. Opljačkao me je! Uzela sam fiksni telefon i pozvala policiju. Brzo su došli zajedno sa ekipom iz hitne pomoći - rekla nam je tada Dragana.

