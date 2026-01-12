Slušaj vest

Zatvorenici su tokom protekle godine mislili da su pronašli savršen način da u kazneno-popravne zavode u Srbiji unesu opijate, a za ovaj "biznis" formirali su devetočlanu kriminalnu grupu, u čijem sastavu su bili majka i sin iz okoline Čačka, ali i šest zatvorenika!

Krimi-grupa je osmislila plan da u srpske zatvore švercuje novu vrstu sintetičke droge, pod nazivom Pinaca, ali im je sve palo u vodu u junu 2025. kada su čačanska policija i tužilaštvo, u saradnji sa kolegama iz Niša i Požarevca i Upravom KPZ Niš i KPZ Požarevac (Zabela), razbili njihovu narko-šemu.

Oduzeta Pinaca Foto: UIKS

- Pinaca je vrsta narkotika je praktično nešto što je prvi put viđeno u Srbiji. Pretpostavlja se da su osumnjičeni odabrali zatvore kao glavno tržište, zbog specifičnosti ovog narkotika. Naime, u pitanju su listovi papira formata A4 natopljeni ovom opojnom drogom. Konzumira se tako što se papirići ubacuju u cigarete - objašnjava izvor i dodaje:

- Cena jednog A4 papira iznosi 80.000 dinara, a sadrži 240 doza za pojedinačnu upotrebu, u vidu papirića za cigarete. Papire su u niški zatvor, kao i Zabelu, članovi kriminalne grupe, koji su bili na slobodi, pokušavali da u paketima dostave svojim saradnicima koji su služili kaznu u ova dva kazamata, a oni su imali nameru da ih dalje prepodaju svojim cimerima.

Iako su osumnjičeni bili ubeđeni da zatvorski stražari neće videti ništa sumnjivo u običnom belom papiru, jer ta vrsta narkotika i takav način šverca kod nas nije viđen, prevarili su se. Zahvaljujući predanom radu pripadnika Službe za obezbeđenje otkriveni su pokušaji unošenja ove droge u dva zatvora.

1/4 Vidi galeriju Narkotike kriju u voću i slatkišima Foto: UIKS

- Uspešan operativan rad Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i policijskih uprava i tužilaštava doveo je do hapšenja više osoba, među kojima su i osuđenici u KPZ Niš i KPZ Požarevac. U svim kazneno-popravnim ustanovama se primenjuju stroge bezbednosne procedure koje se odnose na prijem paketa, poseta, pretresa kako bi se sprečilo unošenje bilo čega što je nedozvoljeno - objašnjavaju za Kurir iz Uprave i objašnjavaju da osuđena lica, od stavri čije posedovanje nije dozvoljeno u zatvorima i pritvorima, najčešće pokušavaju da unesu psihoaktivne suspstance.

KPZ Zabela Foto: UIKS

- Osuđena lica pokušavaju da to urade putem paketa koje dobijaju od porodica ili osoba koje su upisane u karton onih kojima je poseta dozvoljena. Psihoaktivne supstance pronalazimo prilikom pretresa pristiglih paketa u prehrambenim proizvodima, u pastama za zube, raznim gelovima za higijenu i negu, vlažnim maramicama, voću, čokoladama, puderima u prahu, zatim ušivenu u garderobi koju im šalju. U slučaju pronalaska, fotografiše se pronađena supstanca, kao i predmet u kom je otkrivena. O svemu se obaveštava policija koja dolazi u zavod i preuzima pronađeni materijal. Ukoliko je nedozvoljenu supstancu pokušalo da unese lice koje je došlo u posetu, ono se zadržava do dolaska policije - objašnjavaju iz UKIS.

KPZ Niš Foto: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Prema Zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, proizvodnja, posedovanje ili korišćenje droga ili psihoaktivnih supstanci spada u teže disciplinske prestupe što za sobom povlači disciplinsku odgovornost osuđenog.

- To znači da će osuđeno lice, koje se nalazi u poluotvorenom odeljenju, biti premešteno iz poluotvorenog u zatvoreno odeljenje. Ukoliko je lice u zatvorenom odeljenju, neke od disciplinskih mera su ograničenje ili zabrana raspolaganja novcem u zavodu do tri meseca, kao i upućivanje u samicu - dodaju iz Uprave za Kurir.

Paketi se pregledaju u prisustvu osuđenog U skladu sa Pravilnikom o kućnom redu kazneno-popravnih zavoda i okružnih zatvora, za vreme izvršenja kazne osuđeni od ličnih stvari može posedovati, između ostalog, pribor za održavanje lične higijene, pribor za brijanje, ortopedska pomagala, pribor za pisanje, pribor za čišćenje odeće i obuće, stvari i literaturu za versku upotrebu, sopstvenu posteljinu, cigarete, kao i odeću i obuću za fizičku aktivnost.

- U vezi sa prijemom paketa, osuđeno lice ima pravo na prijem paketa dvaput mesečno čija pojedinačna težina ne može biti veća od 10 kg. Svaki paket se pre uručenja pregleda u prisustvu osuđenog i može da sadrži stvari za ličnu higijenu, nekvarljive prehrambene proizvode, pečeno, kuvano ili prženo meso bez kostiju, povrće koje nije podložno kvarenju, keks bez fila. Hrana, plastično posuđe i drugi predmeti koji se neposredno ili poštom dostavljaju moraju, u prisustvu osuđenog lica, da budu pregledani pre njihove predaje. Donosilac paketa prilaže listu sadržaja paketa. Ako se u paketu nalaze stvari koje lice ne može da poseduje, one će se izdvojiti. Izdvojene stvari će se vratiti pošiljaocu ili predati posetiocu. Takođe, ako težina paketa prelazi dozvoljenih 10 kg, lice lišeno slobode će u prisustvu službenog lica izdvojiti stvari. Ove stvari se vraćaju posetiocu ili pošiljaocu o trošku lica lišenog slobode - objašnjavaju iz UIKS.