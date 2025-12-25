Slušaj vest

Oružana pljačka usred bela dana, u samom centru Novog Pazara. Razbojnik sa pištoljem i biber-sprejem, pred kamerama, odnosi zlato vredno oko 400.000 evra i nestaje među građanima.

Na ovu temu za jutarnji program Kurir televizije govorio je, Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.

Koliko je ovakav tajming neuobičajen i šta on govori o profilu počinilaca, s obzirom na to da je pljačka počinjena usred bela dana?

- Ovaj krivični događaj je svakako karakterističan po tri elemenata, osim ovoga što ste rekli dakle u smislu vremena izvršenja karakteristično je i mesto izvršenja i način izvršenja. Radi se o centru grada i o velikoj količini prisvojenog zlata što odmah, mogu reći, otvara pitanje eventualno prethodnog tipovanja, ne znam tačno koliko u proseku zlatarske radnje imaju zlata bez obzira na oblik, dakle u vidu gotovih zlatarskih proizvoda ili te zlatne sirovine ali je svakako protivvrednost od četiristotine hiljada evra veoma visoka - objašnjava advokat i bivši načelnik BIA Radiša Roskić.

Cilj istrage

Roskić je govorio i koliko je zapravo teško toliku vrednost i količinu zlata kasnije pretopiti na crnom tržištu a da se ne privuče pažnja policije.

- Pa svakako je mnogo lakše nego rasparčati i prodati svo drago kamenje ukradeno u Luvru, dakle tu nemamo nikakvu dilemu na jednoj strani dok na drugoj strani poseban cilj istrage biće pronalaženje upravo ovog ukradenog zlata. Teško je, ali ti krijumčarski kanali i kanali ilegalne trgovine kad su u pitanju, dragulji i plemeniti metali imaju svoje tokove i uglavnom se prodaje kad je čisto zlato u pitanju. Svakako će istraga za svoj cilj imati pronalazak ukradenog zlata a istovremeno bi na te kanale prodaje moglo ukazati prethodna kriminalna istorija samog izvršioca - govori bivši načelnik BIA i advokat Radiša Roskić.

