ORUŽANA PLJAČKA U CENTRU NOVOG PAZARA! Muškarac usred bela dana, sa pištoljem u ruci, ukrao zlato vredno 400.000 EVRA - Oglasio se bivši načelnik BIA za Kurir!
Oružana pljačka usred bela dana, u samom centru Novog Pazara. Razbojnik sa pištoljem i biber-sprejem, pred kamerama, odnosi zlato vredno oko 400.000 evra i nestaje među građanima.
Na ovu temu za jutarnji program Kurir televizije govorio je, Radiša Roskić, advokat i bivši načelnik BIA.
Koliko je ovakav tajming neuobičajen i šta on govori o profilu počinilaca, s obzirom na to da je pljačka počinjena usred bela dana?
- Ovaj krivični događaj je svakako karakterističan po tri elemenata, osim ovoga što ste rekli dakle u smislu vremena izvršenja karakteristično je i mesto izvršenja i način izvršenja. Radi se o centru grada i o velikoj količini prisvojenog zlata što odmah, mogu reći, otvara pitanje eventualno prethodnog tipovanja, ne znam tačno koliko u proseku zlatarske radnje imaju zlata bez obzira na oblik, dakle u vidu gotovih zlatarskih proizvoda ili te zlatne sirovine ali je svakako protivvrednost od četiristotine hiljada evra veoma visoka - objašnjava advokat i bivši načelnik BIA Radiša Roskić.
Cilj istrage
Roskić je govorio i koliko je zapravo teško toliku vrednost i količinu zlata kasnije pretopiti na crnom tržištu a da se ne privuče pažnja policije.
- Pa svakako je mnogo lakše nego rasparčati i prodati svo drago kamenje ukradeno u Luvru, dakle tu nemamo nikakvu dilemu na jednoj strani dok na drugoj strani poseban cilj istrage biće pronalaženje upravo ovog ukradenog zlata. Teško je, ali ti krijumčarski kanali i kanali ilegalne trgovine kad su u pitanju, dragulji i plemeniti metali imaju svoje tokove i uglavnom se prodaje kad je čisto zlato u pitanju. Svakako će istraga za svoj cilj imati pronalazak ukradenog zlata a istovremeno bi na te kanale prodaje moglo ukazati prethodna kriminalna istorija samog izvršioca - govori bivši načelnik BIA i advokat Radiša Roskić.
