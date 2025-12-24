Slušaj vest

Srbija je, kako Kurir nezvanično saznaje, prošlog meseca zatražila od Ujedinjenih arapskih emirata (UAE) izručenje Marka Đorđevića, zvanog Markeđani koji je 21. oktobra uhapšen u Dubaiju. Đorđević se, podsetimo, sumnjiči da je bio pripadnik vračarskog klana Nikole Vušovića zvanog Džoni sa Vračara, kao i da je iz zatvora naručio ubistvo bivšeg vođe navijača Nenada Alajbegovića Alibega.

Marko Đorđević Foto: Društvene Mreže

Kako je Kurir objavio, Đorđević je u međuvremnu pušten iz pritvora.

- Za sada nije poznato da li je postupak za ekstradiciju po zahtevu Srbije i dalje u toku ali je Đorđević pušten na slobodu dok ne bude odlučeno, ili je pravosuđe UAE odlučilo da ga ne izruči Srbiji - kaže izvor Kurira.

Nenad Alajbegović Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Đorđević, koji je javnosti poznat kao bišvi dečko pevačice Edite Aradinović, podsetimo, uhapšen je 21. oktobra u velikoj međunarodnoj akciji zbog sumnje da je sa Aleksandrom Ostojićem, koji je uhapšen u sklopu policijske akcije u Španiji, organizovao ubistvo bivšeg vođe navijača Nenada Alajbegovića zvanog Alibeg, kao i paljenje jednog lokala u Beogradu.

O hapšenju Đorđevića, podsetimo, poliicija iz Dubaija oglasila se pre dvadesetak dana i tada su otkrili da su mu lisice stavljene pošto je Srbija za njim u oktobru raspisala Interpolovu poternicu. Tokom akicje sprovedene u Srbiji, Španiji i Dubaiju, kako se navodi, zaplenjeni su telefoni sa šifrovanim aplikacijama, luksuzni automobili, satovi kao i skoro 300.000 evra u gotovini.

Tokom velike akcije, kako je Kurir pisao, uhapšeno je još sedam osoba u Srbiji i dve u Španiji.