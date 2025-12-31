Iz Uprave carina podsećaju da je na njihovom sajtu, na rubirici "Krenite spremni na put" dostupna tabela sa linkovima putem kojih putnici mogu da se informišu kako o propisima koji se primenjuju u EU zemljama, tako i o propisima na drugim destinacijama u okruženju i širom sveta.

- Pre putovanja je bitno informisati se o važećim propisima zemlje jer oni nisu svuda isti - dodaju.