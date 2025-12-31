Slušaj vest

Praznici su doba godine kada građani često biraju da otputuju u inostranstvo, a kako bi putovanja protekla bez nepotrebnih neprijatnosti, trebalo bi da se informišu o tome šta je dozvoljeno uneti u zemlju u koju putuju, ali i u povratku doneti u Srbiju, kao i kako da sa sobom povedu svoje kućne ljubimce.

Iz Uprave carina za Kurir kažu da ukoliko putnici planiraju da na put povedu i kućnog ljubimca, moraju pre toga ispuniti propisane uslove i pripremiti odgovarajuća dokumenta, te da se o pravilima i potrebnim papirima za zemlju u koju idu informišu na sajtu Uprave za veterinu.

Pasoš za životinje

- Kućni ljubimci koji iz trećih zemalja putuju u EU treba da poseduju pasoš i veterinaski sertifikat izdat od strane nadležne veterinarske inspekcije Republike Srbije. Prilikom unosa/iznosa ljubimaca carinski službenici vrše uvid u pomenutu dokumentaciju, a ukoliko je reč o psima, mačkama, krznašicama i zaštićenim vrstama divljih životinja, obavlja se i očitavanje njihovih trajnih obeležja poput mikročipova ili bešavnih nožnih prstenova (u slučaju ptica) - objašnjavaju.

Tokom putovanja u inostranstvo građani neretko vole da ponesu neki suvenir, a iz Uprave carina apeluju da se u Srbiju, po povratku sa putovanja, može uneti 50 cigareta, 25 cigarilosa (do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda, litar žestokog alkoholnog pića ili dve litre vina, kao i jedan parfem (do 50 ml) i jedna toaletna voda (do 25 ml).

I pokloni su roba

- Državljani Srbije pri povratku sa putovanja imaju pravo da bez prijavljivanja i plaćanja dažbina u zemlju unesu robu za lične potrebe u vrednosti do 100 evra. Međutim, ako je reč o vrednijoj robi, ona mora biti prijavljena i za nju plaćene uvozne dažbine.

Roba koju su putnici kupili u inostranstvu za sopstvene potrebe, čija vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, može se cariniti u tzv. „skraćenom postupku" na samom graničnom prelazu, a ukoliko njena vrednost prelazi taj iznos, biće ocarinjena u redovnom postupku - kažu u Upravi carine i dodaju da se moraju prijaviti i vredni pokloni.

Korisni linkovi

Iz Uprave carina podsećaju da je na njihovom sajtu, na rubirici "Krenite spremni na put" dostupna tabela sa linkovima putem kojih putnici mogu da se informišu kako o propisima koji se primenjuju u EU zemljama, tako i o propisima na drugim destinacijama u okruženju i širom sveta.

- Pre putovanja je bitno informisati se o važećim propisima zemlje jer oni nisu svuda isti - dodaju.

