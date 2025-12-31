PAŽNJA! SA PRAZNIČNIH PUTOVANJA U SRBIJU MOŽETE DONETI 50 CIGARETA, 2 FLAŠE VINA I 1 PARFEM: Dobro se upoznajte s carinskim propisima pre prelaska granice!
Praznici su doba godine kada građani često biraju da otputuju u inostranstvo, a kako bi putovanja protekla bez nepotrebnih neprijatnosti, trebalo bi da se informišu o tome šta je dozvoljeno uneti u zemlju u koju putuju, ali i u povratku doneti u Srbiju, kao i kako da sa sobom povedu svoje kućne ljubimce.
Iz Uprave carina za Kurir kažu da ukoliko putnici planiraju da na put povedu i kućnog ljubimca, moraju pre toga ispuniti propisane uslove i pripremiti odgovarajuća dokumenta, te da se o pravilima i potrebnim papirima za zemlju u koju idu informišu na sajtu Uprave za veterinu.
Pasoš za životinje
- Kućni ljubimci koji iz trećih zemalja putuju u EU treba da poseduju pasoš i veterinaski sertifikat izdat od strane nadležne veterinarske inspekcije Republike Srbije. Prilikom unosa/iznosa ljubimaca carinski službenici vrše uvid u pomenutu dokumentaciju, a ukoliko je reč o psima, mačkama, krznašicama i zaštićenim vrstama divljih životinja, obavlja se i očitavanje njihovih trajnih obeležja poput mikročipova ili bešavnih nožnih prstenova (u slučaju ptica) - objašnjavaju.
Tokom putovanja u inostranstvo građani neretko vole da ponesu neki suvenir, a iz Uprave carina apeluju da se u Srbiju, po povratku sa putovanja, može uneti 50 cigareta, 25 cigarilosa (do 3 grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda, litar žestokog alkoholnog pića ili dve litre vina, kao i jedan parfem (do 50 ml) i jedna toaletna voda (do 25 ml).
I pokloni su roba
- Državljani Srbije pri povratku sa putovanja imaju pravo da bez prijavljivanja i plaćanja dažbina u zemlju unesu robu za lične potrebe u vrednosti do 100 evra. Međutim, ako je reč o vrednijoj robi, ona mora biti prijavljena i za nju plaćene uvozne dažbine.
Roba koju su putnici kupili u inostranstvu za sopstvene potrebe, čija vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, može se cariniti u tzv. „skraćenom postupku" na samom graničnom prelazu, a ukoliko njena vrednost prelazi taj iznos, biće ocarinjena u redovnom postupku - kažu u Upravi carine i dodaju da se moraju prijaviti i vredni pokloni.
Iz Uprave carina podsećaju da je na njihovom sajtu, na rubirici "Krenite spremni na put" dostupna tabela sa linkovima putem kojih putnici mogu da se informišu kako o propisima koji se primenjuju u EU zemljama, tako i o propisima na drugim destinacijama u okruženju i širom sveta.
- Pre putovanja je bitno informisati se o važećim propisima zemlje jer oni nisu svuda isti - dodaju.