JEZIVA NESREĆA U IVANJICI: Devojčicu (9) udario auto kad je izlazila iz vozila, teško je povređena
Na ulazu u Ivanjicu sinoć je došlo do teže saobraćajne nezgode kada je devetogodišnju devojčicu udario putnički automobil.
- Kako smo nezvanično saznali devojčica je izlazila iz vozila kada je na nju naleteo drugi automobil - kaže za RINU izvor iz Ivanjice.
Devojčica je zadobila teške telesne povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je u čačansku bolnicu.
Postoji mogućnost da zbog ozbiljnosti stanja, bude prevezena na lečenje u Beograd.
