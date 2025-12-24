Slušaj vest

Na ulazu u Ivanjicu sinoć je došlo do teže saobraćajne nezgode kada je devetogodišnju devojčicu udario putnički automobil.

- Kako smo nezvanično saznali devojčica je izlazila iz vozila kada je na nju naleteo drugi automobil - kaže za RINU izvor iz Ivanjice.

Devojčica je zadobila teške telesne povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je u čačansku bolnicu.