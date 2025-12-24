Slušaj vest

Na ulazu u Ivanjicu sinoć je došlo do teže saobraćajne nezgode kada je devetogodišnju devojčicu udario putnički automobil.

- Kako smo nezvanično saznali devojčica je izlazila iz vozila kada je na nju naleteo drugi automobil - kaže za RINU izvor iz Ivanjice.

Devojčica je zadobila teške telesne povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena je u čačansku bolnicu.

Postoji mogućnost da zbog ozbiljnosti stanja, bude prevezena na lečenje u Beograd.

Ne propustiteBeogradAUTO UDARIO DEVOJČICU (9) NA PEŠAČKOM PRELAZU: Teška nesreća ispred škole u Rakovici
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
HronikaDEVOJČICA OBORENA NA PEŠAČKOM PRELAZU! Užas u Kragujevcu - svedoci kažu: Obe patike joj ostavile na kolovozu
IMG_20250912_091051.jpg
HronikaPOGINULA DEVOJČICA (16), UHAPŠEN VOZAČ AUTOBUSA (61): Oglasio se MUP o stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu
WhatsApp Image 2025-08-28 at 14.13.43.jpeg
HronikaAUTOBUS PROŠAO NA CRVENO, DEVOJČICA SA MAJKOM PRELAZILA PEŠAČKI DOK JE BILO ZELENO SVETLO Jezivi detalji nesreće u Zemunu: Uhapšen vozač (61)
Saobraćajna nesreća zemun.jpg