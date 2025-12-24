Slušaj vest

Istraga slučaja dvogodišnje Danke Ilić i dalje praktično stoji u mestu, jer se, kako Kurir saznaje, čeka jedan od ključnih dokaza - veštačenje vezano za rekonstrukciju događaja, koje bi trebalo da rasvetli okolnosti njenog nestanka i navodnog ubistva.

Iako je od pokretanja ponovne istrage prošlo više meseci, bez ovog nalaza tužilaštvo ne može da napravi dalji iskorak u postupku, zbog čega ceo predmet i dalje "tapka" u mestu, a optužnica još uvek nije podignuta. Dok se čeka da veštačenje pristigne u tužilaštvo, osumnjičenima za ubistvo Danke Ilić je produžen pritvor za još mesec dana, tako da se Dejan Dragijević i Srđan Janković već 20 meseci nalaze iza rešetaka.

O ovoj temi govorio je glavni urednik Kurira Rajko Nedić:

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Dva puta je vraćena optužnica, a letos je urađena rekonstrukcija, trajala je ceo dan, saslušana je i njena majka. Mi imamo saznanja da su veštačenja gotova i da su nalazi stigli u tužilaštvo. Međutim, čekaju se mišljenja veštaka i oni ovde mogu da budu ključni. Očigledno da su Dragijević i Janković osumnjičeni ovde ali da ne postoje neki čvršći dokazi. Tela nema, nema dokaza da su imali neki direktan kontakt sa devojčicom - kaže Nedić i dodaje:

- Iz same policije su ubeđeni da su njih dvojica uz pomoć Dragijevićevog oca izvršili taj zločin. I prema GPS-u, svedocima, prisluškivanjima i kretanjima svih aktera, mi vidimo da se sve navodi na njih. Tužilaštvo tvrdi da je našlo 500 DNK tragova u automobilu, međutim, taj automobil se vozio i 5 dana nakon toga što je dodatno ometalo istragu. To se desilo 26. marta, a oni su tek posle nekoliko dana uhapšeni.

Foto: Petar Aleksić

Rekonstrukcija slučaja

U Banjskom Polju, podsetimo, 16. juna ove godine održana je višečasovna rekonstrukcija nestankai ubistva dvogodišnje Danke Ilić i tada su iz pritvora dovedeni i osumnjičeni Srđan Janković (51) i Dejan Dragijević (51) u pratnji svojih advokata. Na mestu nestanka bili su i forenzičari, policija, ali i roditelji nestale devojčice, Ivana i Miloš Ilić.

- Kada je bila rekonstrukcija slučaja, mi smo gledali da bude ista temperatura, odnosno idealni vremenski uslovi. Na desetine svedoka je saslušano taj dan. Veštaci sa tim nalazom ne žure, a javnost čeka. Postavlja se pitanje i zašto su ljudi u pritvoru ako nema dokaza. Tako da se čeka i dalje to mišljenje o nalogu veštačenja - završava Nedić.

OVO JE KLJUČNO ZA NESTANAK MALE DANKE ILIĆ! Istraga dvogodišnje devojčice stoji u mestu: Policija ubeđena da zna koje izvršilac zločina! Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs