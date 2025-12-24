Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas na sednici Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima da je od početka 2025. godine povećan broj saobraćajnih nezgoda zbog čega je neophodna kontinuirana saradnja svih nadležnih institucija kako bi se unapredila bezbednost saobraćaja i time sačuvali ljudski životi.

Đuro Macut i Ivica Dačić Foto: MUP Srbije

Na sednici kojoj je prisustvovao i predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut, ministar Dačić je izjavio da su se, od početka godine do 23. decembra, na putevima Srbije dogodile 31.924 saobraćajne nezgode, što predstavlja povećanje od 3,69 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

- U tim nezgodama život je izgubilo 475 lica, dok je više od 18.000 ljudi zadobilo povrede. Iza svakog od ovih brojeva stoji čovek, porodica i tragedija koja ostavlja trajne posledice. To su prekinuti životi, razorene porodice i praznine koje se ne mogu nadoknaditi. Ti podaci nas obavezuju da preuzmemo punu odgovornost, da budemo samokritični i da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo smanjili broj saobraćajnih nezgoda i stradalih. Nemamo pravo na ravnodušnost, niti na opravdanja, jer svaki izgubljeni život predstavlja previsoku cenu - rekao je Dačić na sednici Tela kojom je predsedavao.

1/6 Vidi galeriju Sastanak Tela za koordnaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Srbije Foto: MUP Srbije

Istakao je da zajednički cilj mora biti jasan i nedvosmislen - unapređenje bezbednosti saobraćaja, jačanje svesti građana i kontinuirana saradnja svih nadležnih institucija, sa jedinim prioritetom - očuvanjem ljudskih života.

- Izveštaj koji je pred nama nije formalni dokument, već sveobuhvatan pregled aktivnosti, rezultata i stručnih doprinosa Kolegijuma stručnih radnih grupa u prethodnom šestomesečnom periodu. On predstavlja osnovu za sagledavanje postignutih efekata, ali i za prepoznavanje izazova i definisanje konkretnih koraka u narednom periodu. Bezbednost saobraćaja nije jednokratna aktivnost, već trajna obaveza svih nas prema građanima, porodicama stradalih i budućim generacijama koje očekuju da im obezbedimo sigurnije i bezbednije puteve - naglasio je Dačić.

Ministar Dačić je izjavio da su u pripremi izmene i dopune Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

- Ovo nije tema kojom se bavimo prvi put, bavio sam se ovim i kad sam prvi put bio ministar od 2008. pa nadalje do 2014. godine i stalno smo menjali zakon u cilju pooštravanja kazni, jasnijeg regulisanja tih prekršaja i svega ostalog. Mislim da bi prava analiza trebalo da napravi u stvari šta najviše i najbolje može da utiče na naš krajnji cilj, a to je smanjenje broja stradalih, odnosno povređenih. Tu su naravno i naši partneri i iz drugih ministarstava, ali i iz određenih specijalizovanih agencija koje se time bave, Agencije za bezbednost saobraćaja, Auto-Moto Savez, takođe, učestvuje u raznim aktivnostima. Ali to je možda i tema koja će nas čekati i u prvih nekoliko meseci sledeće godine - rekao je Dačić.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut je istakao da je dosta urađeno, ali da i dalje postoji potreba da se dostignu određeni ciljevi.

- Veliki posao je i dalje tu pred vama, to je kontinuitet nečega što je i zahtev modernog pridruživanja grupaciji zemalja u kojima se nalazimo u okruženju, ali i standardima koje treba dostići u Evropi koji jesu visoki - poručio je premijer Macut.

On je podržao predložene izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja ističući da one treba da postanu standard u svakodnevnom ponašanju.

- Adekvatno sankcionisanje prekršaja mora da bude prepoznato i to je neophodno - naglasio je predsednik Vlade, kao i značaj visokog nivoa kazni i kaznene politike.

Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije Foto: Nemanja Nikolić

Analizirajući stanje bezbednosti u saobraćaju, načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da je u proteklih 10 godina jasno vidljiv trend opadanja broja poginulih u saobraćaja, posebno dece. Lakićević je naglasio da je u ovoj godini povećan broj poginulih vozača automobila, motocikala, teretnih vozila i traktora, dok je broj poginulih pešaka, putnika, vozača bicikala i mopeda u opadanju.