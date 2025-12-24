Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. L. (19) zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je 3. decembra, na Vračaru, sa još jednim maloletnim licem, razbio staklo na vratima ugostiteljskog objekta, a zatim lokal polio zapaljivom tečnošću i otvorenim plamenom izazvao požar.

Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za krivično delo izazivanje opšte opasnosti, biće sproveden nadležnom tužilaštvu.

Podsetimo, reč je o lokalu brze hrane čiji je vlasnik, prema nezvaničnim informacijama, bivši fudbaler i suprug voditeljke Marije Egelje, Aleksandar Dabić

