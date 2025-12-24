Slušaj vest

U nastavku borbe protiv nelegalnog prometa akciznih proizvoda, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa Poreskom policijom, i u koordinaciji sa 24 policijske uprave, a po nalogu nadležnih tužilaštava, uhapsili su pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda, dok su protiv 52 lica podnete krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladištenje robe.

Na ovaj način oni su, kako se sumnja, oštetili budžet Republike Srbije za oko 180 miliona dinara.

Uhapšeni su M. A. (37) iz Šapca, državljani Albanije A. M. (22) i L. M. (30), kao i M. T. (52) iz Šapca i S. Ć. (61) iz Sremske Mitrovice.

U pretresima na 94 lokacije pronađeno je i oduzeto ukupno 993 kilograma rezanog duvana, 6.402 kilograma duvana u listu, kao i 855 boksova cigareta, 3.790 litara naftnih derivata, 5 kilograma kafe i oko 530 litara alkohola bez odgovarajuće propisane dokumentacije i dokaza o poreklu.

1/7 Vidi galeriju Nedozvoljen promet akciza, oduzet duvan Foto: Mup

Takođe, oduzeta je i mašina za rezanje duvana, dva naparivača sa rezervnim delovima, 44 metalna noža za rezanje duvana, digitalna vaga, kao i dve punilice.

Osim akciznih proizvoda, kod državljana Albanije zaplenjeno je i oko 80 grama semenki kanabisa, kao i 63 komada razne odeće i obuće, 10 torbica i kaiševa, sat marke "Cartier", kao i 11 parfema, ukupne vrednosti više od dva miliona dinara, pa će protiv njih biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena trgovina.

M. A., A. M., L. M. i M. T. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnim tužilaštvima, dok je S. Ć., uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju dalji rad na suzbijanju svih oblika sive ekonomije, gde se direktno nanosi šteta budžetu Republike Srbije.