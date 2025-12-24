Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom stana i drugih prostorija na Paliluli koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla određenu količinu više vrsta opojnih droga - kokain, MDMA, marihuanu i dr. kao i pištolj, 33 komada municije i novac.

L. P. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaPOLICIJA, LEZI DOLE! RUKE NA LEĐA! Pogledajte kako hapsi UKP! Beograđaninu u zakopanom buretu našli drogu vrednu 350.000 evra (FOTO/VIDEO)
hapšenje.jpg
HronikaJOŠ JEDNA VELIKA AKCIJA NA SUZBIJANJU DROGE U BEOGRADU: Uhapšena dva narko dilera, zaplenjen kokain i marihuana
5464654654.jpg
HronikaRAZBIJENA NARKO-BANDA U BEOGRADU! UHAPŠENA ČETVORKA U VELIKOJ AKCIJI: Organizovana grupa se sumnjiči da je prodavala opojne droge, poznato ko je sve "pao"
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg
HronikaPRODAVALI GUMENE BOMBONE SA THC-OM: Hapšenje zbog droge u Beogradu, policija ih zatekla i uhapsila TOKOM KUPOPRODAJE (FOTO)
04.jpg