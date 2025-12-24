Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su L. P. (27) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom stana i drugih prostorija na Paliluli koje koristi osumnjičeni, policija je pronašla određenu količinu više vrsta opojnih droga - kokain, MDMA, marihuanu i dr. kao i pištolj, 33 komada municije i novac.