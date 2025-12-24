Slušaj vest

Pripadnik Policijske uprave Novi Pazar priveden je na informativni razgovor u okviru istrage o oružanoj pljački zlatarske radnje u centru grada. Prema nezvaničnim informacijama, policajac se sumnjiči da je pomagao osumnjičenom blokaderu u prikrivanju otuđenog zlata i okolnosti same pljačke.

- Nadležni organi proveravaju sve okolnosti i eventualnu umešanost policijskog službenika, uključujući kontakte koje je imao sa osumnjičenim, kao i da li je došlo do zloupotrebe službenog položaja. Istraga je u toku i za sada nema zvaničnih potvrda o stepenu njegove odgovornosti - kaze za RINU izvor upoznat sa slučajem.

Hapšenje osumnjičenog

Podsećamo, policija je ranije uhapsila S. P. iz Beograda, koji se sumnjiči da je izvršio teško razbojništvo u centru Novog Pazara.

Prema saznanjima, osumnjičeni je uoči pljačke boravio u hotelu "Palma", zajedno sa još nekoliko učesnika protesta i blokada koji su prethodnih dana boravili u gradu.

Pljačka se dogodila oko 9 časova u Prvomajskoj ulici, kada je maskirani muškarac, uz pretnju vatrenim oružjem, upao u zlatarsku radnju "Đul-Gold" i od zaposlenih oteo veću količinu zlata, procenjenu na oko tri kilograma. Nakon toga se udaljio u nepoznatom pravcu.

Snimak oružane pljačke

Osumnjičeni je nakon intenzivne potrage lociran i uhapšen, dok je daljom istragom, prema nezvaničnim informacijama, utvrđeno da je odranije dovođen u vezu sa krivičnim delima krađa, kao i da se njegovo ime pominjalo u okviru jedne ranije istrage u vezi sa teškim krivičnim delom.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdilo da li je osumnjičeni imao pomagače, kao i da li postoji šira mreža lica umešanih u ovo krivično delo.