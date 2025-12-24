Slušaj vest

U selu Gradac, kod Tutina večeras oko 19 časova je došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba ranjena, prema nezvaničnim informacijama. 

Povređena osoba je nakon incidenta prevezena u Opštu bolnicu Novi Pazar, gde joj je ukazana lekarska pomoć, ali prema prvim informacijama, ne nalazi se u životno ugroženom stanju. Dodaje se da je zadobio povrede u predelu ruke i noge.

Policija je brzo reagovala i na licu mesta uhapsila jednu osobu za koju se sumnja da je povezana sa ovim događajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, uzrok sukoba leži u dugogodišnjim nesuglasicama oko seoskog izvorišta vode, kao i sporovima vezanim za zemljište.

Policijski službenici su uspostavili kontrolu na terenu i trenutno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će dalje voditi istragu.

Kurir.rs/Tutinske novine

