I POLICAJAC UHAPŠEN ZBOG PLJAČKE ZLATA OD 360.000 EVRA U NOVOM PAZARU! Otkriveno kako je pomogao lopovu: MUP saopštio šok detalje
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su danas S.P. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva i policijskog službenika I.M. (38) iz tog grada zbog sumnje da mu je pomagao.
S.P. se sumnjiči da je u utorak, u jednoj zlatari u Novom Pazaru, uz pretnju replikom pištolja i upotrebom biber spreja, od radnice uzeo zlato u vrednosti od oko 360.000 evra, saopštio je MUP.
Takođe, sumnja se da je policijski službenik Policijske uprave u Novom Pazaru I.M. (38) kupio garderobu S.P. kako bi onu u kojoj je izvršio krivično delo bacio u kontejner.
Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja, postupajući po nalozima tužilaštva.
S.P. i I.M. je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u tužilaštvo.