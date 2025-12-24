Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su danas S.P. (41) zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništva i policijskog službenika I.M. (38) iz tog grada zbog sumnje da mu je pomagao.

S.P. se sumnjiči da je u utorak, u jednoj zlatari u Novom Pazaru, uz pretnju replikom pištolja i upotrebom biber spreja, od radnice uzeo zlato u vrednosti od oko 360.000 evra, saopštio je MUP.

Takođe, sumnja se da je policijski službenik Policijske uprave u Novom Pazaru I.M. (38) kupio garderobu S.P. kako bi onu u kojoj je izvršio krivično delo bacio u kontejner.