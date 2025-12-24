Slušaj vest

Automobil u kom su se nalazili muškarac, žena i dete sleteo sa puta u manju provaliju na putu Divci-Mionica.

Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Prema prvim informacijama, oni su teže povređeni.

U pomoć su pritekli i ostali vozači.

Kurir.rs/192

