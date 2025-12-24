Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
DRAMA KOD MIONICE! Automobil u kome su bili muškarac, žena i dete sleteo u provaliju: Drugi vozači odmah potrčali u pomoć, ovo je snimak sa lica mesta (VIDEO)
Automobil u kom su se nalazili muškarac, žena i dete sleteo sa puta u manju provaliju na putu Divci-Mionica.
Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.
Prema prvim informacijama, oni su teže povređeni.
U pomoć su pritekli i ostali vozači.
