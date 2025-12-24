Slušaj vest

Večeras je u Apatinu došlo do požara u porodičnoj kući, u kom je teško povređena jedna osoba.

Prema nezvaničnim saznanjima, osoba koja je bila u objektu životno ugrožena.

Požar je lokalizovan, a na terenu su službe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Kurir.rs/025.rs

