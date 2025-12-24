NaslovnaHronikaPOŽAR U APATINU Povređena jedna osobaHronikaPOŽAR U APATINU Povređena jedna osobaPrenosi: Kurir WebSre, 24.12.2025. 22:54h KomentarišiFoto: KurirSlušaj vest Večeras je u Apatinu došlo do požara u porodičnoj kući, u kom je teško povređena jedna osoba. Prema nezvaničnim saznanjima, osoba koja je bila u objektu životno ugrožena. Požar je lokalizovan, a na terenu su službe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Kurir.rs/025.rs Ne propustiteHronikaSTRAVIČNA SMRT DUŠANA U APATINU! Stradao u požaru u svojoj kući - zapalile se stvari na peći, a onda je nastao hororSrbijaVELIKI POŽAR NA DONJEM GROBLJU U APATINU Vatra pretila da zahvati susedne kuće! Vatrogasci na terenu, meštani u pripravnosti (FOTO)