Dve osobe, od toga jedno sedmogodišnje dete teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u selu Radobić kod Mionice.

Osoba koja je sedela na suvozačevom mestu B.Đ. (44) zadobila je lakše povrede i na pregledu je u bolnici u Valjevu.

Vožac seata P.Đ. (47) iz Pančeva i sedmogodišnje dete Lj.Đ. životno su ugroženi i zbog povreda su prevezeni u Beograd.

Do nesreće je došlo kada je vozač zbog neprilagođene brzine i klizavog kolovoza sleteo u kanal i prevrnuo se na krov, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.