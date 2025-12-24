Osoba koja je sedela na suvozačevom mestu B.Đ. (44) zadobila je lakše povrede i na pregledu je u bolnici u Valjevu.
Hronika
DETE (7) I MUŠKARAC TEŠKO POVREĐENI, PREBAČENI U BEOGRAD! Otkriveno kako se dogodila nesreća kod Mionice (VIDEO)
Dve osobe, od toga jedno sedmogodišnje dete teško su povređeni u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u selu Radobić kod Mionice.
Vožac seata P.Đ. (47) iz Pančeva i sedmogodišnje dete Lj.Đ. životno su ugroženi i zbog povreda su prevezeni u Beograd.
Do nesreće je došlo kada je vozač zbog neprilagođene brzine i klizavog kolovoza sleteo u kanal i prevrnuo se na krov, prenosi Euronjuz pisanje Tanjuga.
Kurir.rs/Euronjuz
