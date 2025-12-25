U Bačkoj Palanci je u utorak uveče, 24. decembra, nešto pre ponoći, došlo do pucnjave u kojoj je ranjeno jedno lice.
Hronika
MLADIĆ RANJEN U PUCNJAVI U CENTRU BAČKE PALANKE: Policija traga za napadačem
Slušaj vest
Incident se dogodio u Bloku Partizan, na platou kod banke. Ranjen je mladić rođen 2005. godine, koji je zadobio prostrelnu ranu na nozi.
On je nakon ranjavanja zbrinut i nije životno ugrožen.
Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i intenzivno traga za osobom koja je pucala. Više detalja očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.
Kurir.rs/BAP Vesti
Reaguj
Komentariši