Slušaj vest

Policijski službenici UKP-SBPOK, Odseka za operativnu podršku su u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, Kriminalističkom policijom u Beču kao i Javnim tužilaštvom u Beču, u okviru operativne obrade sa radnim nazivom "SENBRUN" na teritoriji Beograda i Bora, uhapsili organizatora kriminalne grupe A. P. iz Beograda, članove kriminalne grupe M. Đ. i B. S. iz Bora, dok je suorganizator D. S., na osnovu Evropskog naloga za hapšenje, lišen slobode u Španiji, prilikom ulaska na aerodrom u Madridu, saznaje Kurir.

Tokom trajanja obrade, na teritoriji Austrije, uhapšena su i četiri člana ove kriminalne grupe i to S. M., S. S., B. R. i M.T., svi iz Bora.

Pretres laboratorije Foto: Kurir



Tokom obrade "SENBRUN", na teritoriji Beča, kako saznajemo, zaplenjene su velike laboratorije u punom pogonu, sa marihuanom u svim fazama uzgoja, a u kojima je pronađeno vise hiljada stabala odrasle marihuane kao i 75 kilograma susene marihuane koja je spremljena za dalju prodaju. Prilikom pretresa na vise lokacija, pronađena je i oduzeta veća količina novca, skupocenih satova i vozila

1/5 Vidi galeriju Velika količina marihuane zaplenjena u akciji policije i VJT u Beogradu Foto: Kurir

- A. P. i D.n S. su formirali kriminalnu mrežu koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom i prodajom marihuane u vestačkim uslovima na teritoriji Austrije i Srbije, i to na takav način što nize rangirane članove kriminalne grupe šalju na teritoriji Austrije gde M. Đ. i B. S. vrše logisticke poslove, obuku i iznajmljivanje kuća i stanova gde formiraju laboratorije za uzgoj marihuane, koju dalje pakuju i prodaju na teritoriji Srbije i Austrije - otkriva izvor Kurira.