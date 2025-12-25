Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, noćas, oko 2 časa, presretačem su zaustavili automobil „audi A8" koji se u Zemunu kretao brzinom od 237,8 kilometara na čas, na delu moto-puta gde je brzina ograničena na 100 kilometara na čas.

- Vozilom je upravljao dvadesettrogodišnji K. J. koji nije imao da pokaže na uvid saobraćajnu dozvolu, a kontrolom je utvrđeno i da su registarske tablice bile zaprljane u tolikoj meri da su nečitljive. Pored ekstremnog prekoračenja brzine, na težinu prekršaja utiče i činjenica da je učinjen u uslovima smanjene vidljivosti zbog mraka i kiše i nepovoljnog stanja puta zbog niske temperature - saopštio je MUP.

Učinilac prekršaja isključen je iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, a takođe su sačinjeni prekršajni nalozi zbog nečitljivih tablica i neposedovanja saobraćajne dozvole.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom skreće pažnju vozačima da tokom niskih temperatura i nepovoljnih vremenskih uslova koji su najavljeni za naredni period povećaju oprez, poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja stanju puta i uslovima saobraćaja.
U cilju očuvanja što povoljnijeg stanja bezbednosti saobraćaja tokom novogodišnjih i božićnih praznika, pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodiće mere pojačane kontrole saobraćaja do 8. januara naredne godine, a akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše utiču na  nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica nezgoda.

