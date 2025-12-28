Slušaj vest

Javnost, koja je već dve godine svedok teških i emotivno iscrpljujućih procesa, s pravom se pita zašto se suđenje ponavlja, šta znači "bitna povreda postupka" i koliko će novi proces trajati.

U isto vreme, istrage u drugim predmetima bez pronađenog tela, poput slučaja Danke Ilić ili presude u SAD u slučaju Ana Volš, otvaraju pitanje kako pravo i forenzika funkcionišu kada neposredni dokazi izostanu.

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su razbili sve ove dileme bili su dr Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak i Peđa Savić, advokat.

"Ribnikar"

Cela javnost je uzrujana zbog suđenja, ali i samog zločina koji se odvio u osnovnoj školi, Savić je odgonetnuo zašto se suđenje ponavlja.

- Suđenja se u krivici najčešće ponavljaju kada se desi ta povreda postupka, kada su razlozi presude protivrečni ili nejasni sa izrekom. To je izrekao Apelacioni sud u ovom slučaju, znači trebalo bi bolje pojasniti dokaze, razjasniti ih pojedinačno, a onda sklopiti mozaik i primeniti materijalno pravo na osnovu tih podataka. U principu, ovo jeste čest slučaj, ali razumem i roditelje kojima je ovo otvaranje žive rane - započeo je Savić.

Šta novo suđenje može da donese?

Savić se osvrnuo na to da li novo suđenje direktno znači i stroža kazna.

- Ne mora da znači, ocu je već gotovo maksimalna kazna na teretu. Mislim da je ovde problem što je majka dobila tri godine za zapostavljanje vaspitanja. To je teško dokazivo, vrlo je fleksibilno i napisano, ali trebalo bi to dokazati. Ovde je njihova najveća odgovornost jer su dete vodili u streljanu i napravili ubilačku mašinu koja je toliko zla nanela celoj naciji. Ovo je težak predmet za suđenje, a ja bih dozvolio ustupak javnosti jer je ona isključena zarad zaštite interesa maloletnih lica. Narod bi morao da se upozna sa svim događajima i propustima zarad generalne prevencije u budućnosti. Možda pojedini delovi mogu da se isključe, recimo kada se saslušavaju maloletna lica, ali to je moje mišljenje samo - govori Savić.

Danka Ilić

I dan danas je mnogo pitanja bez odgovora oko ovog slučaja, pa je Radosavljević analizirao u studiju Kurir televizije.

- Mnogo je nepoznanica. Slučaj je uzburkao širu javnost, ali činjenice su da je dete nestalo i proces se vodi za ubistvo. Nema materijalnih dokaza, odnosno tragova, krvi ili bilo čega što bi moglo da pripada nestaloj devojčici i što bi moglo da nas navede, kao u slučaju Volš, tu smo imali tragove koji su navodili istragu. Postoje ovde dokazi, ali digitalni, kao i iskazi svedoka, a sve to se materijalizovali u optužnici kada su probali da je naprave, a da bude adekvatna. Međutim, sud je vratio to ponovo, pa se krenulo sa rekonstrukcijom koja je morala dosta ranije da se uradi. Sada je prošlo suviše vremena, pa su neki tragovi i nestali - rekao je Radosavljević.

Savić se nadovezao, pa izneo viđenje pravnog aspekta oko slučaja Danke Ilić.

- U ovom trenutku, oni su 20 meseci u pritvoru, a optužnica je vraćena i mora ponovo da se podigne, a odbrana ima pravo prigovora, a ako sud to potvrdi, onda imaju i pravo žalbe. Dakle, to može da potraje još nekoliko meseci. Ovde se čeka da veštaci saobraćajne struke daju analizu brzine kretanja Danke i ostalih učesnika. Rekonstrukcija je neophodna, tu se slažem sa Radosavljevićem, a lako se može izračunati brzina kretanja i proveriti da li je realan iskaz - rekao je Savić.

