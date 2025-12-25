Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, kao i kriminalističkom policijom i Javnim tužilaštvom u Beču, u Austriji, na teritoriji Beograda i Bora, uhapsili su organizatora kriminalne grupe A. P.(39) iz Beograda, članove kriminalne grupe M. Đ. (49) i B. S. (35) iz Bora, dok je suorganizator D. S. (45) uhapšen u Španiji, prilikom ulaska na aerodrom u Madridu.

Velika količina marihuane zaplenjena u akciji policije i VJT u Beogradu

Na teritoriji Austrije uhapšena su četiri člana ove kriminalne grupe i to S. M. (40), S. S. (52), B. R. (51) i M. T. (35) iz Bora.

Srpska policija objavila je dramatične video snimke hapšenja ove kriminalne grupe u akciji SENBRUN, a na njima se može videti da su neki od osumnjičenih hapšeni na spavanju i to u donjem vešu. U kuće nekih od osumnjiičenih muškaraca policajci pod punom opremom upadali su nakon razvaljivanja vrata "ovnom". Na snimcima koje je objavio MUP Srbije mogu se videti brojni satovi, ali i novac koji je zaplenjen od kriminalne grupe

Tokom ove akcije, na teritoriji Beča, zaplenjene su tri velike laboratorije sa marihuanom u svim fazama uzgoja, u kojima je pronadeno više hiljada stabala odrasle marihuane i 75 kilograma sušene marihuane spremljene za dalju prodaju. Prilikom pretresa na nekoliko lokacija, pronađena je veća količina novca, kao i skupoceni satovi i vozila, saopštio je MUP.

Hapšenje grupe u akciji Šenbrun



Kako se sumnja, A. P. i D. S. su formirali kriminalnu mrežu koja se dugi niz godina bavi proizvodnjom marihuane u veštačkim uslovima i prodajom na teritoriji Austrije i Srbije. Prema njihovoj organizaciji, niže rangirani članove ove kriminalne grupe odlazili su u Austriju gde su, kako se sumnja, M. Đ. i B. S. obavljali logističke poslove, obuku i iznajmljivanje kuća i stanova u kojima su formirali laboratorije za uzgoj marihuane, koju su posle pakovali i prodavali na teritoriji Srbije, Severne Makedonije i Austrije.