Američki istražitelji i dalje tragaju za srpskim državljaninom Nikolom Krndijom (57) koji su sumnjiči da je pored skupocene pljačke vina u jednom podrumu u Virdžiniji, osumnjičen je i za krađe iz luksuznih vinoteka na Floridi!

Kako prenose američki mediji, tužilac okruga Klark Metju Bas uveren je da je Nikola Krndija i njegova partnerka inače, državljanka Velike Britanije Natali Rej uigrani par prevaranata koji stoji iza nekoliko velikih pljački. Inače, Natali Rej se nalazi iza rešetaka jer nije uspela da pobegne nakon poslednje prevare kada su ukrali šest boca retkog francuskog vina u Virdžiniji, čija je vrednost procenjena na 38.000 dolara, dok je Srbin uspeo da pobegne.

Dve godine pljačkaju?

- Sumnja se da postoji velika verovatnoća da je par Rej - Krndija odgovoran za krađu skupocenih vina širom zemlje. Istražitelji su uspeli da povežu slučaj iz Virdžije sa krađom vina vrednog 30.000 dolara iz luksuzne vinoteke u Delrej Biču na Floridi koja je bila pre skoro dve godine - naveo je tužilac Metju Bas, a prenose lokalni mediji.

Policija na Floridi potvrdila je da je Britanka ključni svedok u nekoliko istraga koje se vode ovih godina zbog krađe vina. Inače, britanska državljanka nalazi se u pritvoru zbog velike pljačke koju je zajedno sa Srbinom izvela po unapred razrađenoj šemi i to lažno sed predstavljaući.

Stručnjaci za vina naveli su da je ovakav vid prevare sve češći i da je se dešava po maltene istim šemama. Prevaranti idu u parovima ili grupama i dok jedan "zamajava" somelijera obasipajući ga mnogobrojnim pitanjima o proizvodima, druga osoba izvodi pljačku. Pljačkaši ne mare ni za kamere koje su zbog bezbednosti postavljenje u podrumima koji su vredni i po nekoliko miliona evra.

Crno tržište

- Vrednost vina iz vrhunskih vinograda je toliko porasla da pljačkaše podstične na krađe. Crno tržište je preplavljeno ukradenom robom skupocenih vina. Smatram da restorani objavljivanjem svojih vinski karti takvim ljudima upadaju u oči i postaju njihove mete. Kada uzmemo u obzir da nemaju adekvatnu zaštitu i bezbednost postaju laka meta i njihove flaše skupocenih vina završe u pogrešnim rukama, a zatim ih mogu naći na crnom tržištu - objasnio je jedan somelijer za američke medije.

Srpski državljanin Nikola Krndija, podsetimo, glavni je osumnjičeni za krađu šest boca skupocenog vina, koja se dogodila 19. novembra u popodnevnim časovima u čuvenom restoranu u vinskom regionu doline Šenandoa.

- Nadzorna kamera iz restorana snimila je prevarante kako pljačkaju vinski podrum u Virdžiniji. U restoran su ušli kako bi u njemu navodno, organizovali neku proslavu. Natali Rej predstavila se kao Stefani Džejkobs i somelijeru restorana navela je da se asistentkinja direktora jedne kanadske kompanije. Kamere su snimile da je i imala pratioca, vitkog čoveka sa sedom bradomu dugom kaputu, koji je kasnije identifikovan kao Srbin - objašnjavaju tamošnji mediji i dodaju:

- Rej je zatražila da vidi vinski podrum, a somelijer Kristijan Borel ih je proveo kroz kolekciju. Dok je Rej razgovarao sa Borelom, Srbin je neprimetno sakrio šest boca "pino noara" u kaputu, od kojih jedna vredi 24.000 dolara. Somelijer je postao sumnjičav tek kada su se vratili gore. Uzviknuo je: "Zaustavite ih, kradu!"

Srpski državljanin predvideo je da će doći do problema i da su provaljeni, pa je istrčao iz restorana dok su mu flaše vina zveckale ispod kaputa. Njegova partnerka Rej nije bila toliko brza, pa ga ju je konobar držao sve vreme dok nije došla policija koju su odmah obavestili o pljački.