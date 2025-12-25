Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavljen je novi post upozorenja povodom predstojećih praznika

Ne dozvolite da praznici postanu tragedija, s obzirom da prema statistici od 25. decembra prošle godine do 13. januara ove godine povređeno je 45 osoba, od kojih je 26-ro dece, dok je 15 osoba osoba prilikom paljenja pirotehnike zadobilo teške telesne povrede. 

Kako potom navode - poretnika nije igračka, jer ona izaziva opekotine, gubitak vida i trajne posledice. Prema zakonu Republike Srbije petarde i takva vrsta pirotehnike zabranjena je za prodaju osobama mlađim od 18 godina. 

Kazne koje slede iznose od 50.000 do 100.000 dinara. Prema još jednoj statistici koliko je pirotehnika opasna govori i podatak da je za tri godine povređeno 108 osoba, od kojih je više od polovine deca. 

Kako se potom navodi u daljoj objavi Ministarstva unutrašnjih poslova bacanje pirotehnike izaziva strah i stres, za decu, osetljive osobe i životinje. 

- Budi odgovoran, slavi bez petardi. Sačuvaj živote i poštuj mir! Ne bacaj petarde! - stoji na kraju apela koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom Instargram profilu. 

MUP Srbije.jpg
petardice.jpg
Dete pali petardu
Hitna pomoć kreće na teren