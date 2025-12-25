APEL! BUDI ODGOVORAN I SLAVI BEZ PETARDI! SAČUVAJ ŽIVOTE I POŠTUJ MIR! Prošle godine zbog pirotehnike za praznike povređeno 45 osoba, od kojih 26 dece!
Na zvaničnom Instagram profilu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije objavljen je novi post upozorenja povodom predstojećih praznika!
Ne dozvolite da praznici postanu tragedija, s obzirom da prema statistici od 25. decembra prošle godine do 13. januara ove godine povređeno je 45 osoba, od kojih je 26-ro dece, dok je 15 osoba osoba prilikom paljenja pirotehnike zadobilo teške telesne povrede.
Kako potom navode - poretnika nije igračka, jer ona izaziva opekotine, gubitak vida i trajne posledice. Prema zakonu Republike Srbije petarde i takva vrsta pirotehnike zabranjena je za prodaju osobama mlađim od 18 godina.
Kazne koje slede iznose od 50.000 do 100.000 dinara. Prema još jednoj statistici koliko je pirotehnika opasna govori i podatak da je za tri godine povređeno 108 osoba, od kojih je više od polovine deca.
Kako se potom navodi u daljoj objavi Ministarstva unutrašnjih poslova bacanje pirotehnike izaziva strah i stres, za decu, osetljive osobe i životinje.
- Budi odgovoran, slavi bez petardi. Sačuvaj živote i poštuj mir! Ne bacaj petarde! - stoji na kraju apela koje je izdalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije na svom Instargram profilu.