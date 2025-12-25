Slušaj vest

Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali, nezvanično saznaje "Blic".

Saobraćajna nesreća dogodila se u 10.55 na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Barajevo.

Kako nezvanično saznajemo jedan muškarac poginuo je na licu mesta, ekipa Hitne pomoći konstatovala je smrt.

Nezvanično, više dve osobe zadobile su lake telesne povrede u ovom lančanom sudaru u koje su učestvovala tri vozila.

Uviđaj je u toku, saobraćaj se odvija usporeno.

O ovoj nesreći obavešteno je VJT u Beogradu, a dežurni tužilac nalazi se na licu mesta.

